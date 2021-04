Zoff? Darum soll Linda Zervakis wirklich die „Tagesschau“ verlassen haben

Zoff?: Darum soll Linda Zervakis wirklich die "Tagesschau" verlassen haben

30.04.2021 16:33 Uhr

Sie galt für viele lange Zeit als eines der Gesichter der "Tagesschau", doch vor wenigen Tagen verabschiedete sich Linda Zervakis nun als Sprecherin der beliebten Nachrichtensendung.

Ende April führte Linda Zervakis zum letzten Mal durch die „Tagesschau„, um sich anschließend neuen Herausforderungen zu stellen. Zum Abschied überreichte man der 45-Jährige einem Strauß Blumen und eine Flasche Ouzo. Man werde sie vermissen, ließen sie die ehemaligen Kollegen wissen.

Gab es Zoff hinter den Kulissen?

Schon wenige Tage später wurden dann auch die neuen Herausforderungen der beliebten Moderatorin konkreter. So wechselt Zervakis nun zu ProSieben, um dort künftig gemeinsam mit Matthias Opdenhövel ein wöchentliches Live-Format moderieren, das den unglamourösen Namen „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ trägt. Hand aufs Herz: Einfallsreich geht anders!

Wie die „Bild“-Zeitung nun erfahren haben will, soll es hinter den Kulissen bei der „Tagesschau“ aber nicht so friedlich zugegangen sein, wie die Abschiedsendung vermuten ließ. So soll es offenbar Zoff gegeben haben, so ein Produktions-Mitarbeiter auf den sich das Blatt beruft. Demnach soll Zervakis frustriert gewesen sein, nachdem sie auf ein wichtiges Anliegen keine Antwort bekam.

Ein frustrierender Moment

Konkret soll es um ein eigenes TV-Format gegangen sein, dass Zervakis dem NDR-Programmechef Frank Beckmann angeboten haben soll. Davon habe sich die Journalistin versprochen, ihren Status im Fernsehen zu manifestieren und sich breiter aufzustellen. Allerdings gab es seitens der Verantwortlichen keine Reaktion auf das Sendungskonzept.

Dann der Plot Twist, der für Linda Zervakis das Fass zum Überlaufen brachte: Als sich Beckmann nach einer Weile tatsächlich bei ihr meldete, soll es nicht wie erhofft um die Show gegangen sein, sondern um einen Versprecher in der „Tagesschau“. Also eine frustrierende Situation für die Moderatorin.

„Es gibt kein Zerwürfnis“

Nun möchte ProSieben mit Linda Zervakis im Programm noch diverser und seriöser werden. In einem Statement erklärte Senderchef Rosemann kürzlich: „Wir wollen uns an große Themen wagen und Dinge einordnen, die kompliziert erscheinen.“ Eine Mission für die die „Gute Deutsche“-Podcast-Moderatorin wie gemacht ist. Die Hamburgerin weiß geschickt komplexe Sachverhalte so zu transportieren, dass sie gleichzeitig informativ und charmant rüberkommen.

„Für mich ist jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, tatsächlich auch nach 19 Jahren im NDR, einfach nochmal etwas Neues auszuprobieren, bevor ich zu alt dafür werde“, so ihr kurzes und nüchternes Statement zum Wechsel. Und auch ihr früherer Arbeitgeber zeigt sich schmallippig. Von Zoff hinter den Kulissen will der Sender nichts wissen. „Es gibt kein Zerwürfnis“, heißt es knapp.