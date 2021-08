Zum Bundesliga-Start: Diese Fußball-Stars liefern auch auf Instagram so richtig ab

Der Ball rollt wieder: Diese Bundesliga-Stars liefern auch auf Instagram so richtig ab

13.08.2021 12:38 Uhr

Am Freitagabend startet die Fußball-Bundesliga mit der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München (20.30 Uhr) in ihre 59. Spielzeit – einige der Stars haben die Sommerpause genutzt, um auch in den sozialen Medien für Furore zu sorgen.

Für Fußballfans beginnt endlich wieder die geilste Zeit des Jahres. Und auch für die Kicker selbst startet mit Wiederanpfiff der normale Alltag. Doch geht es längst nicht mehr nur auf dem grünen Rasen zur Sache, die Duelle spielen sich auch in den sozialen Medien ab. Schließlich haben viele Fußballer die Zeichen der Zeit erkannt und nutzen Instagram als persönliche Bühne. Ziel: Sich von der breiten Masse abheben, Reichweite aufbauen und damit den eigenen Marktwert steigern. Welche Profis nicht nur auf dem Spielfeld eine coole Figur machen, verraten wir in unserem Ranking.

Erling Haaland: Knipser meets Fashion

Die norwegische Dortmund-Rakete liefert Tore am Fließband. Sahneschnitte und Ladies Man Erling Haaland (21) traf in seinen ersten 60 Pflichtspielen für den BVB satte 60 Mal. Das gab es weltweit noch nie auf diesem Niveau. Stark sind auch seine Leistungen auf Instagram. Der Youngster präsentiert sich auf seinem Account gerne in modisch gewagten Outfits – mutig und eiskalt wie im gegnerischen Strafraum. Schlappen, Hose und T-Shirt in Flamingo-Optik kann schließlich nicht jeder tragen. 10,5 Millonen Follower geben ihm allerdings recht.

Robert Lewandowski: Muskeln pur, Tore satt

Über diese Zahlen kann der beste Stürmer der Liga nur müde lächeln. Robert Lewandowski (32), mit der Rekordmarke von sage und schreibe 4o Toren bester Schütze der abgelaufenen Saison, vereint fast 21 Millionen Menschen auf seinem Profil. Die klare Nummer eins in der Liga! Besonders beeindruckend ist der muskulöse Body des Bayern-Knipsers. Einen durchtrainierteren Oberkörper inklusive Sixpack aus dem Bilderbuch hat in Deutschlands höchster Spielklasse niemand. Auch wenn die Exklusivrechte an dem Astralkörper Ehefrau Anna hält: wenigstens optisch kommen seine weiblichen Fans regelmäßig auf ihre Kosten. Die Männer können vor dem Anblick ebenfalls nur den Hut ziehen.

Mats Hummels: Duell mit Haaland

Der Dortmunder Abwehrchef ist bekanntlich ein Mann klarer Worte. Neben dem notwendigen Ernst kommt bei Mats Hummels allerdings auch der Spaßfaktor nicht zu kurz. Das bekam kürzlich Teamkollege Haaland, der aufgrund einiger schräger Outfits ohnehin Angriffsfläche bietet, zu spüren. Hummels (31) nahm den Norweger auf die Mode-Schippe und schlüpfte in ein ähnlich optimistisches Gewand: „When u spent too much time on @erling.haaland insta this summer.“, postete er. Bleibt zu hoffen, dass Hummels seinen Humor aufgrund aktuell privater turbulenter Zeiten nicht verliert. 3,4 Millionen Fans auf dem Social Media Kanal würde es freuen.

Kevin Trapp: Optischer Überflieger im Doppelpack

Torwart Kevin Trapp (31) zählt wohl zu den attraktivsten Kickern überhaupt. Knapp 1,90 Meter Körpergröße samt Modelgesicht lassen viele Frauenherzen dahinschmelzen. Seine Nummer eins hat die aktuelle Nummer eins von Eintracht Frankfurt allerdings bereits längst gefunden. Seit fast sechs Jahren ist der gebürtige Merziger mit dem brasilianischen Top-Model Izabel Goulart verheiratet. Knapp 2 Millionen Follower wurden zum letzten Valentinstag Zeuge eines verliebten Pärchenfotos im Vordergrund des Pariser Eiffelturms. Romantischer geht es kaum!

Kevin-Prince Boateng: Exzentriker mit Vorbild-Funktion

Der einstige Bad Boy ist zu Hause. Nach zahlreichen Stationen im In- und Ausland bereichert Boateng (34) seit Juni wieder die Bundesliga. Der gebürtige Berliner läuft für seinen Heimatverein Hertha BSC auf. Neben zahlreichen Tattoos zieren mehrere Eskapaden den langen Weg des Kickers. Aber auch gleich mehrere Meisterschaften und Pokale. Zur Europameisterschaft legte Boateng außerdem einen starken Auftritt als TV-Experte hin. Leider nur kurzfristig. Was er ohnehin besitzt: Ein großes Herz für Tiere, besonders für seinen Hund. Mit dem treuen Wegbegleiter, dem Berliner Logo auf der Brust und 3 Millionen Followern will er nun auch auf dem Platz vorangehen.

Cristiano Ronaldo: CR7 – Ein Mensch als Marke

Und nicht nur hierzulande mischen die Fußballer ordentlich unter den Top-Social-Media-Stars mit. Auch weltweit gehört die Insta-Krone einem Kicker. Denn die meisten Follower auf Instagram hat nicht etwa ein Schauspieler oder ein Musik-Star. Weder Dwayne Johnson („The Rock“, 261 Millionen Abos) noch Beyoncé (199 Millonen Fans). Der absolute King ist Fußball-Star Cristiano Ronaldo.

Dem inzwischen 36-Jährigen folgen knapp 330 Millionen Menschen aus aller Welt, die vom Megastar alle paar Tage mit Content versorgt werden. Längst ist der Portugiese mit seiner Marke „CR7″ Geschäftsmann eines ganzen Imperiums. Neben Mode bringt Ronaldo regelmäßig Accessoires und Parfüm auf den Markt. Auch im Immobiliengeschäft ist der Kicker tätig, zudem spendet er immer wieder für soziale Zwecke.

Die Vereine profitieren von ihren prominenten Angestellten enorm. Alleine der Instagram-Kanal von Paris Saint-Germain wuchs nach Bekanntgabe des Messi-Transfers innerhalb eines Tages um 3 Millionen Follower an. Marketing und damit Kohle pur.