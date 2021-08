Zusammenbruch: Bei Uwe Abel geht’s jetzt ans Eingemachte!

Zusammenbruch: Bei Uwe Abel geht's jetzt ans Eingemachte!

20.08.2021 18:45 Uhr

Uwe Abel scheint mit sich zu hadern - bereits letzte Woche hatte er über Heimweh geklagt, jetzt ist er im "Promi Big Brother"-Haus emotional komplett zusammengebrochen. Mitbewohner Danny Liedtke hat Wunden freigelegt.

„Bauer sucht Frau“-Kultstar Uwe Abel erlebt einen emotionalen Zusammenbruch im Promi Big Brother-Haus, den er so wahrscheinlich von sich auch noch nicht kannte. Wir verraten, was es heute Abend ab 20.15 Uhr bei SAT.1 zu sehen gibt.

Warum kapselt Uwe sich im TV-Weltall so ab? Er spricht seit Tagen kaum ein Wort, wirkt absolut teilnahmslos – und zieht so den Unmut der anderen Bewohner auf sich. Soap-Darsteller Danny Liedtke spricht den TV-Bauern offen auf sein Verhalten an – und erhält eine ehrliche Antwort von Uwe: “Ich bin nicht so offen. Das ist für mich viel, viel schwerer über sowas zu reden. Das kann ich nicht. Wenn ich mich öffne, dann bin ich so verletzlich und ich weiß nicht, ob ich das sein will.”

Emotionaler Zusammenbruch von Uwe Abel

Und dann kommen dem sensiblen „Sommerhaus der Stars“-Gewinner plötzlich die Tränen. Während Danny den 51-Jährigen tröstet, erklärt dieser den Grund für seine Verschlossenheit: in der Jugend habe ihm eben dieser Rückzug immer geholfen. “Warst du derjenige, über den man sich lustig gemacht hat?”, will Danny wissen und Uwe verrät: “Irgendwann baust du diese Mauer und es ist verdammt schwer, die abzureißen.”

Doch noch ein anderes Thema beschäftigt Danny, nämlich Uwes bisweilen aufbrausende Art. Danny: “Wenn du so impulsiv handelst. Was geht dann in dir vor?” Uwe: “Irgendwann ist dann so viel aufgestaut, dass es überschwappt über die Mauer. Dann werde ich impulsiv.”

Uwe Abel denkt an seine Iris

Der äußerst empathische Danny lobt Uwe für seine offenen Worte und spricht ihm Mut zu: “Big Brother ist eben ein sehr emotionales Spiel.“

„Big Brother geht an deine Persönlichkeit.

Der Zuschauer möchte auch genau das sehen.”

Uwe betont: “Ich bin so, wie ich auch zuhause bin. Mit meiner Mauer. Die Mauer kriegt nur sie weg.” Sie – damit ist Uwes Frau Iris gemeint – und der Gedanke an Iris verleiht auch Uwe neue Energie: “Das baut mich wieder auf.” “Nur sprechenden Menschen kann man helfen”, sagt Danny daraufhin und will noch mehr über Uwe wissen. Dieser öffnet sich weiter und erzählt, dass er schon früh seinen Eltern auf dem Bauernhof helfen musste, anstatt mit Gleichaltrigen ins Schwimmbad zu gehen. “Das hätte mich vielleicht ein bisschen offener gemacht.” Die Tiere allerdings haben ihm immer gut getan: “Die sind 100 Prozent ehrlich. Die Menschen nicht.”

Sieht auch ganz danach aus als hätte Danny eine neue Bestimmung im Haus gefunden: das offene Ohr, die schnelle psychologische Hilfe, der Therapeut für Herzensangelegenheiten. Süß!

Klärendes Gespräch zwischen Uwe und Ina

Ermutigt von dem offenen Gespräch mit Danny Liedtke geht Uwe dann sogar einen Schritt auf Spielerfrau Ina Aogo zu.

Spätestens seit der offenen Nominierung in der Live-Show am Mittwochabend herrscht Eiszeit zwischen den beiden. “Ich will hier niemanden verletzen oder fertig machen”, erklärt Ina Uwe in einem längst fälligen Gespräch unter vier Augen. Sie schlägt vor: “Was machen wir jetzt? Waschen wir uns das Gesicht und fangen hier von vorne an?” Da kann Uwe wieder lachen. “Ja!” Ende gut, alles gut? Ihre Versöhnung besiegeln die Spielerfrau und der Bauer mit Herz mit einer Umarmung.

Uwes Zwiegespräch mit seinen Mitbewohnern

Und offenbar gewinnt Uwe noch mehr an positiver Energie dazu, nachdem er sich endlich mal geöffnet hat gegenüber seinen Mitbewohnern. Er fasst sich ein Herz, wagt einen Schritt nach vorne und erklärt vor versammelter Mannschaft in der Raumstation, was er vorher Danny im Zwiegespräch eröffnet hat. Melanie weiß Rat: “Du musst mal alles rauslassen, mal schreien“, doch damit trifft sie Uwes wunden Punkt. Mit gebrochener Stimme berichtet er: “Ich war mal zur Kur, da wollte ich schreien, aber es geht nicht. Da stehst du da und es kommt nichts. Das ist eine Katastrophe.”

Er erklärt weiter: “Ich habe da auch entschieden: Ich werde keine Kinder kriegen, damit meine Nase nicht vererbt wird. So krass war das.” Die Bewohner sprechen dem Bauern Mut zu. Er sei beliebt bei den Zuschauern und die Nominierung durch die Truppe resultiere nur daraus, dass er sich so zurückgezogen habe. Uwe betont nochmals: „Dieses Öffnen fällt mir irrsinnig schwer, was ihr wunderbar könnt. Da beneide ich euch drum!”

Er selbst könnte dies eben nur bei Iris – und verdrückt sich beim Gedanken an seine Frau erneut die Tränen …

Auch Eric Sindermann bricht in Tränen aus

Doch noch einem anderen kullern dicke Tränen runter, als es um ein schwieriges Thema geht. Halten die Bewohner des Big Planet Modedesigner Eric Sindermann tatsächlich für dumm? In einem Ranking von 1 bis 8 sollen diese Ina, Eric, Daniela, Melanie, Marie, Payton, Danny und Uwe nach Intelligenz einordnen. Was sie nicht wissen: Die Bewohner der Raumstation können ihren Entscheidungsprozess auf dem Bildschirm verfolgen. Melanie soll auf den ersten Platz. Auf den hinteren Plätzen liegen Uwe und Eric – und das wurmt den Ex-Handballer und Modedesigner…

Die Geschichte gibt’s hier!

Aktuelle Bewohner auf der Raumstation

Payton Ramolla (21), Influencer-Küken

Uwe Abel (51), Bauer mit Herz

Daniela Büchner (43), Reality-Star

Ina Aogo (32), Königin der Spielerfrauen

Eric Sindermann (33), Modedesigner und Ex-Handballer

Marie Lang (34), Kickbox-Weltmeisterin

Gitta Saxx (56), Jahrhundert-Playmate

Papis Loveday (44), Topmodel und Mode-Unternehmer

Aktuelle Bewohner auf dem Big Planet

Danny Liedtke (31), Soap-Darsteller

Melanie Müller (33), Ballermann-Queen

Paco Steinbeck (46), Superhändler

Jörg Draeger (75), TV-Ikone und Gameshow-Legende