„5 gegen Jauch“: Alle hassen Martin Rütter?

Selten war ein Promi dem RTL-Publikum so unsympathisch. Martin Rütter (49) trat am Samstagabend bei „5 gegen Jauch“ an und ernte auf Twitter nichts als Kritik für sein rüpelhaftes Macho-Auftreten.

Am Samstag hieß es wieder „5 gegen Jauch“. In der fast vierstündigen Show versuchen fünf Promis den „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch im puncto Wissen zu übertreffen. Die Herausforderer waren dieses Mal Wolfgang Bosbach (67), Caroline Frier (37), Patricia Kelly (50), Alexander Klaws (36) und Martin Rütter.

Aggressiv, aufbrausend und respektlos

Der Hundetrainer Martin Rütter gehört seit Jahren fest in die deutsche Fernsehlandschaft. Seit 2008 unterstützt er auf VOX Normalos und Promis bei der Erziehung ihrer vierbeinigen Freunde. Für seine Show „Der Hunde-Profi“ drehte er bereits acht Staffeln ab.

Umso überraschender kam es, dass der Tierpsychologe bei seinem Auftritt bei „5 gegen Jauch“ so gar nicht mit seiner Persönlichkeit überzeugen konnte. Ganz im Gegenteil! Die Zuschauer beschimpften ihn in den sozialen Medien noch am Samstagabend als aggressiv, aufbrausend und respektlos.

Bin erschrocken, wie unsympathisch und nervig Martin Rütter in dieser Sendung auftritt?….#5gegenJauch — claudinchen (@claudia_gth) May 23, 2020

Die User auf Twitter fällten ihr Urteil wie immer sehr schnell. Sie resümierten, dass sich der Hundi-Profi eindeutig viel zu gerne selbst reden hört. Er unterbricht ständig die anderen und kommt dann einfach nicht zum Punkt. Sogar der selbst sehr langatmige Herr Jauch (63) schien davon schwerst genervt zu sein.

Zudem verhielt sich Martin Rütter nach ihrer Ansicht schlicht und einfach nicht kollegial. Ein User fasst es sehr treffend so zusammen: „Der Herr Rütter ist wie damals das Klassenopfer, der gegenüber jedem unfreundlich war und sich dann gewundert hat, dass ihn keiner mag.“

Leider wahr und wirklich schade, denn normalerweise redet Martin Rütter zwar auch viel, wirkt dabei aber keineswegs unsympathisch.