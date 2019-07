„7 Töchter“: Caroline Bosbach über ihr Leben als Politiker-Tochter

Dienstag, 16. Juli 2019 18:48 Uhr

Heute Abend läuft die zweite Folge von „7 Töchter“ und diesmal dreht sich alles um Lilith Becker und Caroline Bosbach. Letztere möchte in die Fußstapfen ihres Vaters Wolfgang Bosbach treten und Politikerin werden. Kann sie aus seinem Schatten heraustreten oder ist sie immer nur die „Tochter von“?

Caroline Bosbach wird am 27.11.1989 geboren. Sie ist Tochter des deutschen CDU-Politikers und Rechtsanwalt Wolfgang Bosbach und Sabine Bosbach. Zusammen mit ihren jüngeren zwei Schwestern Natalie und Viktoria wächst Caroline Bosbach im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach auf. CDU-Politiker Wolfgang Bosbach saß als CDU-Abgeordneter 23 Jahre lang im Bundestag.

Sie studiert Wirtschaftskommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Nach ihrem Abschluss ist sie in der freien Wirtschaft tätig, bevor sie Anfang 2018 berufsbedingt nach Frankfurt zieht. Dort arbeitet sie als Marketing- und Strategie-Beraterin in einer PR- und Kommunikationsagentur.

Sie will SPD-Politiker heiraten

Nebenbei ist sie als freiberufliche Moderatorin für Politik und Wirtschaft tätig. Caroline Bosbach positioniert sich zunehmend mit ihren eigenen Inhalten in der CDU. Vor allem mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit und Digitalisierung unterscheidet sie sich thematisch von der Politik ihres Vaters.

Nun versucht auch Tochter Caroline in der Politik Fuß zu fassen: „Ich kann diesen Wunsch auf Dauer nicht unterdrücken.“ Caroline ist mit dem SPD-Politiker Oliver Strank zusammen, den sie sogar heiraten möchte. Was sagt ihr Papa Wolfgang eigentlich dazu?

Das und viel mehr, heute um 20:15 Uhr auf VOX.