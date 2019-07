„7 Töchter“: Lilith Becker über das Leben mit ihrem Skandal-Vater Ben

Montag, 15. Juli 2019 20:23 Uhr

„7 Töchter“ geht nach dem Start in der letzten Woche heute Abend in eine neue Runde. Diesmal widmet sich die Folge den beiden Töchtern Lilith Becker und Caroline Bosbach. Beide wissen wie es ist, Eltern zu haben, die im Rampenlicht stehen.

Für Lilith Becker war das Lebens als Tochter von Schauspieler Ben Becker und dessen Ehefrau nicht immer einfach. Denn nicht selten sorgte ihr Vater in der Vergangenheit für Schlagzeilen mit Skandalen und Drogen-Eskapaden und kam so in die Presse. Doch das ist lange her.

Mit 12 Jahren erfährt Lilith von einer fast tödlichen Drogennacht ihres Vaters. Und spricht darüber bei „7 Töchter“ zum ersten Mal. Wie ist es, in der Schule wilde Geschichten und Skandale über den eigenen Vater anhören zu müssen?

„Ich war keines der Kinder, dass den Namen meines Vater gegoogelt hat. Teilweise wussten meine Klassenkameraden mehr als ich. Die haben gesagt, dein Papa ist gewalttätig und ich gesagt, mein Papa ist der liebste Mensch der Welt“, erinnert sich die heute 18-Jährige.

Wer ist Lilith Becker?

Sie ist die Tochter des preisgekrönten Schauspielers und begnadeten Theaterstars Ben Becker und Nichte der Theater- und Filmschauspielerin Meret Becker. Auch ihr mittlerweile verstorbener Großvater Otto Sander war dem Showgeschäft treu und als Schauspieler und Synchronsprecher tätig.

Auch wenn sich die 18-Jährige in vielen Punkten stark von ihrem Vater unterscheidet, teilen die beiden ein sehr inniges Verhältnis. Aktuell steht sie kurz vor dem Abitur. Obwohl Lilith lange dachte, dass sie nicht in die Fußstapfen ihrer Familie tritt, merkt sie mehr und mehr, wie ihr das Kreative liegt.

„7 Töchter“ am Dienstag um 20:15 Uhr auf VOX.