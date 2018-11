Adam sucht Eva: Gina-Lisa und Antonino sind zusammen

Freitag, 30. November 2018 08:32 Uhr

Noch vor dem Finale wurde nun enthüllt: Gina-Lisa Lohfink und Antonino sind ein Paar, bei ihnen hat es ordentlich gefunkt. Die zwei „Adam such Eva“-Kandidaten sollen total verliebt sein.

Denkt man jedoch an die ersten Folgen der Nacktsendung, dann sah es Anfangs so aus, als ob Gina-Lisa mit Normalo Martin anbändeln würde. Danach hatte sie ein Auge auf Jan Sokolowsky geworfen, der jedoch verließ die Liebesyacht ohne eine Eva.

Sie schwärmt von ihm

Gegenüber RTL kommt Gina-Lisa aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, redet in höchsten Tönen von ihrem Liebsten: „Ich mag so sehr an Antonino das er von Anfang an so ehrlich und direkt war, er hat sich überhaupt nicht verstellt. Er ist ehrlich, loyal, direkt, er hat ein gutes Herz.“

Rein optisch sind die Blondine und ihr Auserwählter ein tolles Paar. Beide mögen es extrem, stehen auf Tattoos, er fällt auf durch sein Muskelpaket und sie durch ihr ganzes Auftreten. Hoffen wir, dass Gina-Lisa endlich die große Liebe gefunden hat.