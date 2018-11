„Adam sucht Eva“: Das hier ist die neue Yacht mit der Liebeskoje

Samstag, 3. November 2018 19:51 Uhr

Wer wird das „Adam sucht Eva„- Paar 2018? Heute Abend ab 22.30 Uhr startet bei RTL die neuste Staffel der bizarren Kuppelshow und diesmal ist es etwas anders. Die geleckte Postkarten-Idylle ist passé, diesmal geht’s zum illustren Treiben auf eine Yacht.

In den neuen Folgen kommen nach und nach zeigefreudige Singles an Bord der Liebesyacht „Queen-Atlantis“.

Bevor die maritime Reise aber losgeht, betonen die Singles in einem Luxus-Resort getrennt voneinander ihren Wunsch, unbedingt ins Paradies zu wollen, um dort die Zeit mit ihrer großen Liebe zu verbringen, falls sie denn auf dem „Liebesschiff“ gefunden wird.

Dates und Spielchen

Und so funktioniert’s: Sobald die Singles an Bord des „Adam sucht Eva“- Schiffes gehen, beginnt für sie die Partnersuche fürs Leben. (Als wäre das nicht schon an Land möglich gewesen! Aber so ist das nun mal, wenn man einem Drehbuch folgt.) Auf der Yacht lernen sie sich durch Dates, Spiele und dem gemeinsamen Leben an und unter Deck immer besser kennen. Am Ende der Reise „hoffen“ alle, ihre „Traum-Eva“ oder ihren „Traum-Adam“ gefunden zu haben und mit dem Traumpartner ins paradiesische Camp auf der Insel Rhodos einzuziehen.

Den Anfang macht dann heute Promi-Eva Gina-Lisa Lohfink, die das Liebesschiff als Erste erobert. Doch wer kann das Model erobern?

Auf dem großen Segelschiff wird wild geflirtet und gebalzt – und die Konkurrenz schläft nicht. Die genaue Begutachtung des Gegenübers kommt an keiner Stelle zu kurz. Die Singles zeigen sich von ihrer besten Seite, um ihren Traumpartner zu beeindrucken.

Viele Rückzugsmöglichkeiten gibt es ja nicht und Konflikte sind vorprogrammiert (man kennt das ja schon von „Big Brother“ und aus dem „Dschungelcamp“). Doch zum Glück bietet die Enge den Singles auch viele Möglichkeiten, sich sehr intensiv kennenzulernen.

Strandpicknick und Liebeskoje

Intime Momente erleben zwei Singles miteinander, wenn sie z.B. durch Spiele an Deck oder am Strand ein Date gewinnen. Die Belohnungen reichen von einem Strandpicknick bis hin zu einer romantischen Nacht in der Liebeskoje (siehe Bild unten!). Regelmäßig müssen Singles von Bord gehen und neue Adams und Evas schwimmen zum Schiff. Durch Gruppenvotings oder Spielentscheidungen wird schnell klar, wer keine Chance mehr auf die große Liebe hat und das Schiff verlassen muss.

Wer gewinnt?

In der letzten Folge erreicht das Liebesschiff sein Ziel. Während an Land das Paradies auf seinen Adam und seine Eva wartet, steht an Bord eine letzte Entscheidung an. Welches Pärchen hat sich gefunden und darf die letzte Nacht am Strand in romantischer Kulisse verbringen?

Wenn die Schiffsglocke auf der „Queen Atlantis“ ein letztes Mal läutet, steht das „Adam sucht Eva“- Paar 2018 fest.