Adam sucht Eva: Eifersuchts-Drama um Gina-Lisa und Jan Sokolowsky?

Bei „Adam sucht Eva“ ist Liebes-Wirrwarr angesagt: Kandidat Martin hat ein Auge auf Gina-Lisa geworfen, die wiederum hat seit der Ankunft von Jan Sokolowsky Interesse an dem Tattoo-Mann und dann wäre da noch Blondine Marina, die ebenfalls an Jan ran möchte.

Mehr Drama gibt es nur bei einer Daily-Soap.

Bevor Jan und sein Penis-Tattoo die Liebes-Yacht enterten, war die Welt noch in Ordnung und es sah ganz so aus, als ob sich zwischen Nomalo Martin und der drallen Gina-Lisa etwas anbahnt. Nach einem gemeinsamen Date hingen die Zwei nur noch zusammen rum.

Seitdem jedoch Jan auf der Bildfläche erschienen ist, ist Martin abgeschrieben. Jan bringt Gina-Lisa täglich Kaffee ans Bett und das gefällt Martin ganz und gar nicht. Ständig nesteln die zwei Promi-Nackten an sich herum, Jan krault Gina-Lisa die Füße und sie fährt ihm durch seine wilden Locken.

Martin kann das nicht mehr sehen

Martin, der das alles mit ansehen muss, springt plötzlich auf und zischt: „Ich kotze gleich, dieses Gelaber. Ich bekomme Kopfschmerzen bei diesem Gelaber.“

Gina-Lisa und Jan lassen sich von Martin nicht weiter beirren und liegen weiter gemeinsam nackt auf einer Liege. Als sie dann auch noch beginnen Händchen zu halten, sieht Martin rot und kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: „Jan, lass mal deine Finger bei dir, das wäre cool.“

Später gesteht der gekränkte Martin: „Wenn man jemanden mag oder Gefühle hat, klar ist man Eifersüchtig. Anstatt sich zu mir zu setzen, geht sie zu dem, ich denke ich rede gegen Windmühlen.“

Für wen wird sich Gina-Lisa am Ende entscheiden? Und was ist mit Marina, die eigentlich auch bei Jan landen will?

