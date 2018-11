„Adam sucht Eva“: Ist dieser Nackte Gina-Lisas Traummann?

Donnerstag, 1. November 2018 22:50 Uhr

Gina-Lisa Lohfink ist Single und vergeblich auf der Suche nach einem Partner fürs Leben. Die dralle Blondine zieht nun bei „Adam sucht Eva“ blank und hofft im Eva-Kostüm ihre große Liebe zu finden. Am Samstag geht’s los. Hier haben wir das erste Video!

Und unter den anderen, sogenannten „Normalo-Kandidaten“ scheint auch jemand zu sein, der Gina-Lisas Augen zum Leuchten bringt: Der 28-jährige Martin, Student aus Chemnitz. Der schlaksige Blonde scheint tatsächlich die Aufmerksamkeit des Models auf sich gezogen zu haben, denn es kommt zu einem Date.

Bei Prickelwasser und einem Dinner wollen sich die hessische Kodderschnauze Gina-Lisa und der sächsische Martin besser kennenlernen. Sollte es gut zwischen ihnen laufen, gibt es bei „Adam sucht Eva“ immer Rückzugsorte und Kuschelecken, um sich näher zu kommen. Fans der bizarren Kuppelshow werden das wissen.

Doch: Ist Martin wirklich der Richtige für Gina-Lisa?

Warum weint Gina-Lisa?

Dann bricht Gina-Lisa jedoch in Tränen aus und muss von einer anderen Kandidatin getröstet werden. Was bringt die Blondine nur so aus der Fassung? Mit verweinten Augen lässt sich das Model in den Arm nehmen, während die anderen Nackten ratlos neben ihr stehen. Läuft es doch nicht so gut mit Martin oder bereut sie gar die Entscheidung nackt nach der großen Liebe zu suchen?

Wer ist ihr Auserwählter?

Martin kommt aus Chemnitz und macht aktuell seinen Master im „Kundenbeziehungsmanagement“. Er hat bereits eine eigene T-Shirt-Marke namens „Karlskopf“ auf den Markt gebracht. Neben dem Ausbau seiner Selbstständigkeit beschäftigt er sich mit seinen Hobbys Fußball, Reisen, Ski und Fahrradfahren. Bei 1,96 m wiegt er 86 Kilogramm. Martin ist seit drei Jahren ledig.

Gina-Lisa kennt man aus diversen TV-Formaten als dralle Blondine mit großer Klappe. Doch hinter ihrer extravaganten Optik steckt ein weicher Kern: „Die einen mögen eher das Natürliche, andere eher das Extreme. Ich finde mich besser jetzt!“

Sie ist ein echter Sonnenschein und hat nur selten schlechte Laune. Im Sommer 2016 geriet die Frankfurterin nach einer Strafanzeige wegen Vergewaltigung, späterem Prozess und Verurteilung wegen „falscher Verdächtigung“ in die Schlagzeilen. Nun schaut sie positiv in die Zukunft, vielleicht auch mit Martin…

Wenn die hüllenlose Liebessuche am Samstag, 03.11.2018 ab 22.30 Uhr in See sticht, erwartet die Zuschauer ein ganz besonderes Bonbon: Neugierige Fans können sich 2018 erstmals direkt im Anschluss an die erste Folge (ab 23.45 Uhr) die komplette fünfteilige Staffel exklusiv bei TV NOW ansehen!