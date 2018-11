„Adam sucht Eva“: Mit so vielen Männern hatte Gina-Lisa Sex

Sonntag, 18. November 2018 09:22 Uhr

Hui, bei „Adam sucht Eva“ wird es heiß! Die Kandidaten sitzen den lieben langen Tag nackt auf einem Boot und sollen anbandeln. Da passt Flaschendrehen natürlich perfekt ins Konzept.

Das es bei so viel nackter Haut natürlich nicht bei harmlosen Fragen bleibt, versteht sich von selbst. Kandidatin Marina geht direkt aufs Ganze und will von Gina-Lisa Lohfink wissen: „Wie viele Männer hattest du schon im Bett? Komm, einigermaßen ehrlich, so 100?“ Gina-Lisa reagiert cool und kontert: „Unter Hundert! Nicht mal 20, glaube ich …“

Glauben heißt nicht wissen…

Wer darf an Jan ran?

Was passierte noch: Die blonde Marina hat definitiv ein Auge auf den schönen und wohlgeformten Jan Sokolowsky geworfen. Bewundert u.a. seinen Allerwertesten und den Rest seines Körpers. Da dürfte es ihr natürlich nicht gefallen, dass Gina-Lisa auch Interesse am Schnuckelchen zeigt.

Das Model darf mit Jan den Abwasch machen und scheint ihn sich genauer anzuschauen. Auch Gina-Lisa beginnt allerdings zu schwärmen, obwohl sie eigentlich zuvor ein Date mit Student Martin gehabt hatte. Das Model klebt regelrecht an dem Tätowierten Beau – beim Abspülen, beim Frühstück oder beim Chillen. Der 28-Jährige Martin ist davon allmählich genervt, sagt „Ich kotze gleich“ und zieht sich zurück. Wer wird am Ende das Rennen um Jan machen?