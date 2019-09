„Alarm für Cobra 11“: Pia Stutzenstein ist die Neue!

RTL folgt dem Trend von weiblichen Heldinnen. Erdogan Atalay bekommt eine Partnerin. Pia Stutzenstein wird die neue Kommissarin in „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“. Seit Dienstag dreht die 30-Jährige an der Seite von Erdogan Atalay für die 36. Ausstrahlungsstaffel. Sie folgt damit auf Daniel Roesner, der die RTL-Serie nach vier Jahren verlassen hat, aber noch in dieser Herbststaffel zu sehen ist.

Als Kommissar Semir Gerkhan sorgt Erdogan Atalay seit über 23 Jahren für Sicherheit auf den Autobahnen. Acht Partner begleiteten ihn in über zwei Dekaden. Pia Stutzenstein wird nun die erste Frau an der Seite des 53-jährigen Schauspielers. Das gemischte Kommissaren-Duo tritt seinen Dienst 2020 an.

Die neue Kommissarin und Hauptdarstellerin, aber auch die Ereignisse in der aktuell laufenden „Cobra 11“-Staffel – immer donnerstags, 20.15 Uhr bei RTL – läuten den Beginn einer neuen Ära ein – die Autobahnpolizei wandelt sich. Bereits zum Staffelfinale 2019 ist dann nichts mehr so, wie es einmal war.

Die gebürtige Aachnerin empfindet große Freude, die erste weibliche Kommissarin in der international bekannten Serie spielen zu dürfen: „‚Cobra 11‘ kenne ich seit meiner Kindheit, die Serie ist eine Institution bei RTL. Umso mehr freue ich mich, Teil davon zu werden – und dass ich als erste Frau an Erdogans Seite spiele, übertrifft nochmal alles. Endlich kann ich zeigen, dass auch Frauen in Deutschland Action können!“

Der richtige Zeitpunkt

Für Erdogan Atalay ist klar, dass Pia Stutzensteins Rolle die Kultserie bereichern wird: „Wir haben viele Jahre das ‚Buddy-Team‘ erzählt, nun ist der richtige Zeitpunkt für eine Partnerin. Mit Pia haben wir eine toughe Frau gefunden, die eine unglaubliche Natürlichkeit ausstrahlt. Menschlich ist sie einfach ein Pfund und sie kann Action! Neben Pias Einstieg wird die Staffel in 2020 noch mit weiteren großen Überraschungen aufwarten. Ich freue mich sehr darauf!“

Philipp Steffens, Bereichsleiter Fiction RTL: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit einer Partnerin an Erdogan Atalays Seite eine ganze neue Ära bei ‚Alarm für Cobra 11‘ einläuten. Und wir sind sehr stolz, mit Pia Stutzenstein eine Darstellerin gefunden zu haben, die sich in den vielen Castingrunden mit ihrer Schauspielkunst, großer Selbstverständlichkeit für ihre Rolle und einem hervorragenden Gespür für Timing durchsetzen konnte. Wir werden dadurch ‚Cobra 11‘ neu erfinden. Dieser Mut zur Weiterentwicklung und die Freude an Herausforderungen waren und sind wichtige Bausteine für den langjährigen Erfolg der Serie.“