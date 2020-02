Alexander Klaws über Rückkehr zu DSDS: „Ich bin sehr stolz und glücklich“

Er war der erste Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“: Alexander Klaws. 12,8 Millionen Zuschauer sahen im März 2003 seinen Sieg im Finale, wo er sich gegen Juliette Schoppmann durchsetzte. Siebzehn Jahre später kehrt der gefeierte Musicalstar auf die DSDS-Bühne zurück und wird die Moderation der vier Live-Shows übernehmen, die am 14. März starten. (Wir berichteten).

Damit tritt er die Nachfolge von Oliver Geissen an, der „Deutschland sucht den Superstar“ seit 2015 fünf Staffeln lang moderierte. Alexander Klaws freut sich auf seine neue Aufgabe und erklärt gegenüber RTL: „Mit DSDS startete für mich eine unglaubliche Karriere. Ich bin sehr stolz und glücklich, jetzt auf diese Bühne als Moderator zurückzukehren.“

RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm jubelte: „Wir sind sehr froh, den ersten DSDS-Gewinner Alexander Klaws als neuen Moderator für die Liveshows gewonnen zu haben. Alexander ist ein Paradebeispiel dafür, dass DSDS der Startschuss für eine erfolgreiche Karriere sein kann.“ Nun ja. Viele waren’s nicht, die sich bis heute behaupten konnten.

Der Unterhaltungschef stellt aber klar, dass Geissen nicht etwa einfach abgesägt wurde: „Oliver Geissen konzentriert sich momentan auf die am Montag gestartete Daytime-Show „Kitsch oder Kasse“, zudem ist RTL mit ihm in Gesprächen für eine neue Abendshow.“

Seine Erfolgsstory

Alexander legte in den letzten Jahren eine sagenhafte Karriere hin. Seine Debütsingle „Take Me Tonight“ verkaufte sich über eine Million Mal und auch mit „Free Like the Wind“ schaffte Alexander es auf Platz eins der deutschen Charts. Es folgten insgesamt sechs Alben und diverse Gold- und Platinauszeichnungen für sein musikalisches Schaffen.

Nach seinen ersten Charterfolgen schloss er an der renommierten „Joop van den Ende Academy“ in Hamburg ein Gesangs- und Schauspielstudium ab. 2006 wurde er von Roman Polanski persönlich für das Musical „Tanz der Vampire“ in Berlin engagiert, in dem er bis Frühjahr 2008 spielte. Anschließend übernahm Alexander in der Telenovela „Anna und die Liebe“ eine Rolle.