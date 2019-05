Alfonso Ribeiro: Carlton aus „Prinz von Bel Air“ ist wieder Vater geworden

Donnerstag, 16. Mai 2019 17:59 Uhr

Der ehemalige „Prince of Bel-Air“- Star Alfonso Ribeiro (47), der neben Will Smith (50) in der Serie den legendären Carlton Banks spielte, ist nun zum dritten Mal Vater geworden. Er und seine Frau Angela sind nun Eltern einer Tochter namens Ava.

Alfonso Ribeiro postete bei Instagram ein Foto von seiner Neugeborenen. Er erzählte dazu seinen Fans, dass die Wehen passend zum Muttertag eingesetzt hätten und dass die Geburt gut verlaufen sei: „Ava als auch Mama geht es großartig“, fügte er hinzu. „Vielen Dank, Dr. Jason Rothbart, für eine großartige Arbeit.“

Quelle: instagram.com

Der stolze Papa freut sich sehr über seinen Nachwuchs. Insgesamt ist die Kleine das dritte Kind von Alfonso und Angela und auch das die erste gemeinsame Tochter. Beide haben noch zwei Söhne namens Alfonso Lincoln Ribeiro, Jr. und Anders Reyn Ribeiro. Der mehrfache Vater hat auch noch eine 16-Jährige Tochter mit seiner ersten Frau, der Schauspielerin Robin Stapler.

Quelle: instagram.com

Alfonso ist mit seiner Patchwork-Familie sehr glücklich und postet fleißig Fotos auf seinen sozialen Kanälen auf denen er mit seinen Kids zusammen Zeit verbringt. Was für ein cooler Papa.