„Alle gegen Einen“: Diese Braut stellt sich heute gegen die TV-Nation

Samstag, 3. November 2018 12:26 Uhr

Die Rate-Show „Alle gegen Einen“ mit Moderator Elton (47) geht heute um 20:15 Uhr bei ProSieben in die dritte Runde. Dabei soll TV-Deutschland denkbar abstruse Fragen schätzen und, wie der Name schon erahnen lässt, gegen eine Einzelperson antreten.

Heute ist es Greta (30) aus Köln, die sich unerschrocken gegen TV-Deutschland stellt. Wer seine Gäste regelmäßig mit Schokotarte verzaubert, muss ein gutes Bauchgefühl haben: „Ich schlage Deutschland, weil ich erstens superstarke Nerven habe und zweitens auf meine Intuition, meine erste Eingebung vertraue! Außerdem gehe ich mit viel Spaß an die Sache und sehe es nicht zu verbissen.“

Das Geld kann sie gebrauchen

In der dritten Ausgabe von „Alle gegen Einen“ kann Juristin Greta bis zu 100.000 Euro gewinnen – oder ein Zuschauer auf seinem Sofa zu Hause. Nach zwei Folgen steht es 1:1 zwischen Kandidat und Zuschauern. Eine Finanzspritze käme der Kölnerin sehr gelegen: „Nächstes Jahr steht die Hochzeit an: Mit dem Gewinn würde ich einige Sachen, die auf der ‚zu teuer‘-Liste stehen, doch machen und die ganze Familie einpacken und gemeinsam nach Frankreich in den Urlaub fahren.“

Wie lang ist der Faden aus einem Wollkleid?

Greta tritt in 13 Spielrunden gegen die gesamte TV-Nation an und muss den Ausgang ungewöhnlicher Experimente schätzen: Wie weit fährt ein Motocross-Fahrer übers Wasser, bis er sinkt? Wie lange ist der Faden, aus dem ein Wollkleid gestrickt ist? Wie viele Bälle verdrängt ein Sumoringer, wenn er vom Sprungturm in ein Bällebad springt? Dabei geht es um 100.000 Euro. Unterstützung bekommt Greta von den Promi-Jokern Sonja Zietlow und Matthias Steiner. Co-Host ist Bastian Bielendorfer, der viele Experimente selbst durchführt.

Von Zuhause mitspielen geht auch. Dafür mich die „Alle gegen Einen“-App heruntergeladen werden. Die gibt es kostenlos in allen gängigen App-Stores. TV-Zuschauerin Martina gewann letzten Samstag bei „Alle gegen Einen“ 80.000 Euro.