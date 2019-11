Alles über „Dancing on Ice“ 2019 hier in 2 Minuten

Bei „Dancing on Ice“ wagen sich in der zweiten Staffel ab heute Abend immer freitags um 20:15 Uhr, zehn Prominente gemeinsam mit ihren Profi-Eiskunstlauf-Partnern auf das eisglatte Parkett – live in SAT.1 und auf Joyn. Natürlich geht’s einfach nur darum, wer das beste Paar ist.

Nach dem Auftakt des großen Live-Events am Freitag zeigt SAT.1 eine zusätzliche Ausgabe am Sonntag, den 17. November, ebenfalls live um 20:15 Uhr. Zusätzlich zum Live-Wettkampf empfängt Model und Influencerin Theresia (28) direkt danach die jeweils ausgeschiedenen Promis mit ihren Profi-Partnern in der „Dancing on Ice After-Show“ live auf Facebook zum ersten ausführlichen Interview auf der Eisfläche.

Die 10 Prominenten und die Jury

Durch die Sendung führen zum zweiten Mal Marlene Lufen (48) und Daniel Boschmann (39). Bewertet werden die Zehn Promi-Profi-Paare durch eine Jury, die aus der zweifachen Olympia-Siegerin Katarina Witt (53), Erfolgs-Unternehmerin und Tänzerin Judith Williams (48) sowie dem Deutschen Eiskunstlauf-Meister Daniel Weiss (51) besteht.

Auf der eisigen Tanzfläche performen in dieser Staffel diese zehn Prominenten mit ihren Eiskunstlauf-Profi-Partern:

Jenny Elvers soll mit Jamal Othman tanzen

Klaudia mit K tanzt mit Sevan Lerche

Lina Larissa Strahl tanzt mit Joti Polizoakis

Nadine Angerer tanzt mit David Vincour

Nadine Klein tanzt mit Niko Ulanovsky

Jens Hilbert tanzt mit Sabrina Cappellini

Joey Heindle tanzt mit Ramona Elsener

Peer Kusmagk tanzt mit Kat Rybkowski

Eric Stehfest tanzt mit Amani Fancy

André Hamann tanzt mit Stina Martini

Welcher Prominente wird den harten Weg von den ersten vorsichtigen Schrittchen auf dem Eis bis zur perfekten Kür meistern? Wer erwärmt die Herzen der Zuschauer und der Juroren mit seinen Performances? Wer tanzt zum Sieg – trotz Strapazen? Das alles und noch mehr ab dem heutigen Freitag wöchentlich ab 20:15 Uhr im Sat.1 und auf Joyn.