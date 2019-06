Alles über Felix Neureuther und Christof Kramer in 2 Minuten

Samstag, 15. Juni 2019 19:58 Uhr

Am heutigen Samstagabend treten Ski-Legende Felix Neureuther (35) und Fußball-Weltmeister Christoph Kramer (28) in der ProSieben Challenge-Show „Schlag den Star“ gegeneinander an. Welcher Weltmeister gewinnt und wie ticken die beiden privat?

Christoph Kramer

Christoph Kramer steht aktuell beim Bundesligist Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Mit seinem Verein der von seinen Fans auch „die Fohlen“ genannt wird, sicherte sich der 28-jährige den fünften Platz der vergangenen Bundesliga-Saison. Der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2014, war der Höhepunkt von Christoph Kramers Karriere als Fußballer.

Seitdem spielt der Ex-Nationalspieler im deutschen Kader eher keine Rolle mehr. Zuletzt trat Kramer beim Fernsehsender ZDF als Experte bei Länderspielen auf. Über das Privatleben des Bundesliga-Profis ist eher weniger bekannt. Seit fünf Jahren ist er mit seiner hübschen Freundin Celina Scheufele zusammen. Details zu seiner Freundin und zu der Beziehung, sind der Öffentlichkeit kaum bekannt. Celina besitzt einen privaten Instagram-Account. Zuletzt verbrachte der aus Solingen stammende Fußballer ein paar freie Tage in Los Angeles. Christoph Kramer postete ein Foto der Reise auf dem sozialen Netzwerk Instagram.

Fast bewusstlos im WM-Finale

Während des WM-Finales 2014, setzte ein Bodycheck den damaligen Nationalspieler außer Gefecht. In einem Interview gab Christoph Kramer direkt nach dem Spiel zu, dass er sich nicht an die erste Halbzeit erinnere. Der WM-Sieger lag damals tatsächlich so benebelt auf dem Boden, dass er den Schiedsrichter tatsächlich fragte, ob das das Finale sei. Final-Schiedsrichter Rizzoli veranlasste daraufhin umgehend die Auswechslung des Mittelfeld-Spielers.

Felix Neureuther

Christoph Kramers Herausforderer ist kein geringerer als Felix Neureuther. Im Frühjahr beendete der Sportler seine Karriere als Skirennläufer. Ganze 13 mal konnte der 35-jährige den Weltcup für sich entscheiden! Somit ist Felix Neureuther aktuell der erfolgreichste deutsche Alpine. Der Skirennläufer wurde in München-Pasing geboren. Seit 2017 ist er mit seiner Frau Mariam Neureuther (28) verheiratet. Miriam ist ebenfalls eine erfolgreiche Wintersportlerin. Sie tritt im Biathlon für Deutschland an. 2017 kam Töchterchen Matilda zur Welt. Auf Instagram-Bildern jedoch wird das Gesicht der Kleinen streng verdeckt.

Kinderfreundlicher Ski-Weltmeister

Während der schneelosen Sommermonate, setzt sich Felix Neureuther vor allem für seine Kinderorganisation „United Kids Foundations“ ein. Die Organisation setzt sich deutschlandweit dafür ein, dass Kinder ausreichend Bewegung bekommen. Dabei bietet die Organisation den Kindern unter anderem Schwimmkurse und Boxkurse an.