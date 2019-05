„Alles was zählt“: Anna Wolfers ist die Neue

Dienstag, 21. Mai 2019 12:24 Uhr

Die „Alles was zählt“-Fans können sich über ein neues Gesicht freuen: Anna Wolfers (40). Eine Unbekannte ist Anna dennoch nicht, sie machte sich in den letzten Jahren als Bloggerin und Influencerin einen Namen.

Anna Wolfers wird ab dem 24. Mai die Rolle der Verena Kruse übernehmen. Gegenüber RTL erzählt sie: „Ich spiele Verena Kruse, eine selbstbewusste und nicht ganz ungefährliche, mit allen Wassern gewaschene Frau, die ordentlich Unruhe bei AWZ verursacht.“

Über ihren ersten Drehtag erzählt sie: „Ich war vorab echt ganz schön aufgeregt. Neu in ein Team zu kommen, das teilweise seit vielen Jahren besteht, da hatte ich fast ein bisschen Bammel, was aber völlig unbegründet war. Ich habe mich mit allen gut verstanden, bin gleich wahnsinnig herzlich aufgenommen worden und habe mich gefühlt wie auf einer Klassenfahrt! Immer leicht übermüdet, immer ein bisschen wahnsinnig und voller Adrenalin!“

Woher kennt man Anna Wolfers?

Bevor sie für die Daily-Soap vor der Kamera stand, war Anna als Model tätig, wurde im Mai 2008 von den Lesern der deutschen FHM unter die „100 Sexiest Women In The World“ auf Platz 8 gewählt. Nebenbei besitzt sie zwei Mode-Boutiquen in Hamburg und Köln und schreibt auf ihrem Blog über Mode, Reisen und Ernährung.

Privat ist sie mit Revolverheld-Frontmann Johannes Strate liiert, sie haben 2012 einen gemeinsamen Sohn bekommen. Mit ihnen wird sie sich auch ihre erste Folge bei „AWZ“ anschauen: „Momentan bin ich mit meiner Family auf einer Rundreise durch die USA. Wahrscheinlich werde ich die Folge dann mit meinen Jungs online schauen.“