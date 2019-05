Alphonso Williams: Geht er ins Dschungelcamp?

Freitag, 24. Mai 2019 11:09 Uhr

Alphonso Williams könnte sich eine Dschungelcamp-Teilnahme gut vorstellen. Der 56-Jährige ließ lange nichts von sich hören. Nach seiner gesundheitsbedingten Auszeit meldete er sich kürzlich jedoch wieder zurück und hat verraten, bei welchem Fernsehformat er zukünftig gerne mitmachen würde.

Der ‚DSDS‚-Sieger von 2017 bewies während der ‚Promi Big Brother‚-Staffel im letzten Jahr, dass h großes Durchhaltevermögen in ihm steckt. Dieses könnte ihn auch in anderen Fernsehshows wieder ins Finale bringen.

Als ‚Bang Showbiz‘ ihn fragte, ob er sich eine Teilnahme bei ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‚ vorstellen könnte, antwortete er lächelnd: „Ich würde nicht nein sagen. Ich sag jetzt: das Dschungelcamp darf man nicht unterschätzen. Dieses Format darf man wirklich nicht unterschätzen. Da ist ein Riesen großer Hype um die Person – was man da so macht. Es geht nur darum, was man alles machen muss, wo man wirklich bedenkt, was die Leute essen. Es klingt aber nur so komisch. Wir in Amerika, im Süden, essen auch Dinge, die ein normaler Mensch nicht essen würde. In sofern kann ich mir das persönlich gut vorstellen.“

„Man muss ja alles einmal ausprobieren“

Alphonso, auch bekannt als Mr. Bling Bling, würde sich im australischen Dschungel jeder Herrausforderung stellen. „Man muss ja alles einmal ausprobieren. Wenn nicht, geht man weg und sagt ‚Ach Mensch hätte ich das doch bloß gemacht.’ Deshalb sag niemals nie und genieße einfach das Leben. Das ist momentan mein Ziel. Nachdem ich ja sehr sehr krank war und jetzt wieder da bin. Jetzt möchte ich das Leben gerne einfach genießen und mich auf meine Musik fokussieren — es weit bringen. Aber trotzdem nicht übertreiben. Ich hab ja keine Eile. Ich muss nicht singen, um zu überleben. Das ist nur meine Leidenschaft, aber meine Gesundheit geht vor“, erklärt der TV-Star gegenüber ‚Bang Showbiz’.