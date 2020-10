02.10.2020 19:10 Uhr

Andrej Mangold fliegt wegen Eva aus dem Sommerhaus!

Neuer Tag, neues Glück: während Iris und Peter Klein nach ihrem Rauswurf bei der Nominierung das "Sommerhaus" schon wieder verlassen müssen, kehren die alten Bewohner Diana Herold und Michael Tomaschautzki wieder zurück an ihren Wirkungsort.

Das löst nicht bei allen Stars Jubelschreie aus und die Lager bleiben verhärtet. Dann sagt man sich beim Spiel „Reiner Wein“ die Meinung direkt ins Gesicht und danach ist nichts mehr wie es einmal war!

Es fließen ordentlich Wein und Tränen

Ein tränenreicher Abschied

Bei diesem Spiel bekommt – wie auch zu erwarten – Eva von den anderen Promis den meisten (reinen) Wein eingeschenkt und gewinnt. Dann der Schock: Eva darf im Alleingang entscheiden, wer die Sendung sofort verlassen muss.

Dabei fällt ihre Wahl auf Andrej und seine Freundin Jennifer. Mit Letzterer hatte Eva während des Spiels teils heftige Wortgefechte geliefert. So konnte die brünette Schönheit ihren verflossenen Bachelor und seine Freundin per Express-Ticket nach Hause schicken.

„Lass mich nicht hängen“

Ein genugtuender Moment für Eva – ein Drama für Annemarie und Lisha, die beim Abschied bittere Tränen weinen. Und sonst so? Um Vertrauen geht es beim nächsten Spiel „Lass mich nicht hängen“.

Und auch hier kommt es auf die Performance an, wenn man sich für die nächste Runde „safen“ will. Doch das Drama kennt im Sommerhaus keine Grenzen. Als die Promis überraschenderweise je zwei andere Paare nominieren müssen, brechen gewohnte Allianzen in sich zusammen. Sogar beziehungsintern …

„Wenn Caro so weitermacht, dann trenne ich mich von ihr!“

„Wenn Caro so weitermacht, dann trenne ich mich von ihr!“, erklärt gegen Ende der Folge ein aufgebrachter Andreas Robens gegen Ende der Folge. „Dann waren wohl zehn Jahre Ehe umsonst!“

Auch hier stellt sich wieder die Frage: Wer geht für den Sieg bis an seine Grenzen? Wer wird „DAS Promipaar 2020“? Beim emotionalen Pauschalurlaub im Westmünsterland wird das kuschlige Zusammenleben der Traumpaare auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt.

Die neue Folge „Das Sommerhaus der Stars“ gibt es am Sonntag um 20.15 Uhr auf RTL oder jetzt schon auf TVNow.