Andrej Mangold: So heiß sind der Bachelor und seine Doppelgänger

Montag, 3. Dezember 2018 22:05 Uhr

Andrej Mangold ist der neue „Bachelor“ und wird am Januar in Mexiko nach der großen Liebe suchen (wir berichteten). 20 willige Damen folgen dem Profi-Basketballer nach Mexiko, um sein Herz zu erobern. Am 2. Januar gehts los bei RTL.

Der 1,90 große Sportler und Unternehmer („Das Kaugummi“) kann sich durchaus sehen lassen: Grüne Augen, durchtrainierte Arme und ein verschmitztes Lächeln.

Hier gibt es die schönsten Bilder von Hottie Andrej, der sich etwas abhebt von den Bachelor-Typen der letzte Jahre mit ihren nach hinten gegelten Haaren. also zurücklehnen und genießen…

Andrej ist schon einige Monate Single und sagt: „Ich bin seit Anfang 2018 Single und gespannt auf diese Art und Weise des Datings. Mit Social Media ist das Kennenlernen heute so schnell geworden, das finde ich sehr schade.“

Übrigens, Andrej sieht dem Schauspieler und Hollywood-Star Jesse Williams zum Verwechseln ähnlich. Die beiden könnten glatt Geschwister sein, oder?

Quelle: instagram.com

Und dann wäre da noch Jeremy Meeks, der durch sein heißes Mugshoot berühmt wurde und danach erfolgreich als Model durchstartete. Auch er sieht dem neuen „Bachelor“ ziemlich ähnlich, oder?

Quelle: instagram.com