Mittwoch, 22. Juli 2020 10:29 Uhr

Anne Hathaway: „Ich finde es hart, mich auf der Leinwand zu sehen“

Anne Hathaway hat Angst vor Film-Premieren. Auch nach vielen Jahren als erfolgreiche Hollywood-Darstellerin fühlt sich die Schauspielerin nicht wohl dabei, sich auf der großen Leinwand zu betrachten.

„Ich habe Angst vor der Reaktion der Zuschauer. Ich bin ein Angsthase“, gesteht Anne im Gespräch mit „Tele 5“. „Lieber gehe ich auf die After-Party und höre mich um, wie die Reaktion war. Ich finde es hart, mich selbst auf der Leinwand zu sehen und mich sprechen zu hören. Davor bin ich immer nervös.“

Sie benutzt kein Twitter

„Normalerweise schaue ich mir den Film oder die Serie, in denen ich mitspiele in einer privaten Vorführung an, mit einer sehr kleinen Auswahl an Zuschauern, die normalerweise meine Familie und engsten Freunde sind“, schilderte die Schauspielerin.

Auch ansonsten achtet die „Les Misérables„-Darstellerin sehr auf ihre Privatsphäre. So sieht sie auch davon ab, einen Twitter-Account zu erstellen. „Ich bin ein bisschen altmodisch und finde, je weniger die Leute über mein persönliches Leben Bescheid wissen, desto weniger glauben sie, mich zu kennen“, erklärte Anne.

Anne könnte auch ohne den Fame leben

„Sie sehen mich im Kino und können mich hinterher einfacher vergessen. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich den ganzen Ruhm beiseitelegen und ganz normal meinem Job nachgehen. Aber ich weiß, dass dies nur eine Wunschvorstellung ist.“ (Bang)

Hathaway ist heute Abend um 20.15 Uhr in dem Thriller „Passengers“ auf TELE 5 zu sehen.