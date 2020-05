Annemarie Carpendale ersetzt Lena Gercke bei „The Voice“

„The Voice Of Germany“ wird in der kommenden Staffel offenbar eine andere Moderatorin haben. Da Lena Gercke demnächst zum ersten Mal Mutter wird, muss sie den Job nun an jemand anderes abgegeben.

Die Nachfolgerin steht wohl auch schon fest und ist ein echter Profi: Annemarie Carpendale soll die Moderatorin ab der nächsten Staffel sein, die im Sommer 2020 gedreht wird.

The Show Must Go On

Annemarie Carpendale (42) arbeitet schon seit 15 Jahren für ProSieben und moderiert mittlerweile große Formate, wie „taff“ und „red!“. Nun wird sie also Lena Gercke (32) bei „The Voice of Germany“ ablösen, die demnächst selbst Mutter wird.

Ganz nach unter dem Motto „The Show Must Go On“ tritt nun Annemarie für die Castings und Battles in die Fußstapfen, die Lena fast fünf Jahre lang so wundervoll ausfüllte. Ein Mitarbeiter von „The Voice“ bestätigte nun gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Zum Drehstart im Juli wird Annemarie im Berliner Studio stehen. Sie ist sehr erfahren, die ideale Lösung.“

Lenas langjähriger Co-Moderator Thore Schölermann (35) wünscht der werdenden Mama eine erholsame Auszeit: „Für Lena freue ich mich einfach nur, weil ich jetzt schon gemerkt habe, wie gut ihr die zukünftige Mama-Rolle steht.“

Der Wechsel soll aber nur vorübergehend sein, heißt es, da das Model wohl schon für die Liveshows wieder vor den Kameras stehen werde. Die Auszeit wird also nur eine relativ kurze sein.