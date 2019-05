Ariana Grande bei „Keeping up with the Kardashians“

Montag, 13. Mai 2019 16:29 Uhr

Ariana Grande (25) ist bei ‘Keeping up with the Kardashians‘ zu sehen. Die 25-Jährige feiert derzeit einen Erfolg nach dem Nächsten. Nun macht sie auch erste Erfahrungen im Reality-TV. Nachdem in dem Musikvideo zu ihrem Hit ‘thank u, next‘ bereits Momager Kris Jenner ihre Premiere feierte, scheint es nun bei den Ladies in eine zweite Runde zu geben.

‘E!News‘ zeigte jetzt den ersten Trailer zur neuen Folge der 16- Staffel von ‘Keeping up with the Kardashians‘. Darin wirkt Ariana ganz aufgeregt, als sie im Make-up-Trailer auf Kris Jenner trifft. „Ich liebe die pinkfarbenen Lippen. Du siehst so gut aus“, komplimentiert die 63-Jährige die junge Sängerin, bevor sich die beiden herzlich umarmen.

„Das ist Kylies“, verrät Ari daraufhin. Dann erklärt sie dem Kamerateam: „Kris kam mit so einer großen Kylie Box rein – ich habe mir buchstäblich die Augen ausgeweint.“ Kurz darauf kommt es zu einem weiteren Fangirl-Moment: „Leute, ich bin so aufgeregt, dass heute mein ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Debüt ist“, freut sich die Chartstürmerin.