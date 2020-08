17.08.2020 20:33 Uhr

Axel Schulz und Christoph Daum bei „Promi Big Brother“

Happy Birthday Werner Hansch: Der Kult-Kommentator feiert im „Promi Big Brother“-Märchenland seinen 82.! Zum Geburtstag spendiert Big Brother dem ältesten Promi-BB-Bewohner ever eine Torte. Und seine Mitbewohner? Die servieren ihm Beef – und zwar vom Feinsten.

Werner Hansch wird 82

Beef, Versöhnung, Beziehungsstress: Der Tag im Märchenland hat es in sich. Dabei sollte doch eigentlich ein ganz Anderer im Mittelpunkt stehen: Werner Hansch feiert seinen 82. Geburtstag! Und trotz aller Nebenschauplätze sorgen Big Brother und die Mitbewohner dafür, dass der älteste Bewohner ever bei „Promi Big Brother“ seinen Ehrentag gebührend feiern kann: Mit einer Torte, einem Ständchen von Kathy Kelly, Glückwünschen an der offenen Schlossmauer und Grußbotschaften von Werners Wegbegleitern und Sport-Ikonen, darunter Ex-Profiboxer Axel Schulz: „Werner, alter Schwede, alles Liebe und Gute zum 82. Geburtstag! Du bist echt der Knaller, du sitzt in meiner Lieblingssendung und rockst das Ding!“

Ein Gruß von Christoph Daum

Auch der legendäre Fußballtrainer Christoph Daum lässt es sich nicht nehmen, einen Gruß zu senden: „Zu deinem Geburtstag sende ich dir die besten Glückwünsche, Grüße und dass die meisten deiner Wünsche in Erfüllung gehen. Gerne erinnern wir uns an Werner Hansch, der die Sportberichterstattung auf ein neues Niveau gebracht hat!“ Zu weiteren Gratulanten zählen Ex-Fußballprofis Ingo Anderbrügge und Hermann Gerlach sowie Ex-Beachvolleyballer Julius Brink. Das Geburtstagskind ist baff: „Vielen Dank, Big Brother das war großes Kino, was ich gerade hier gesehen habe!“

