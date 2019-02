Bachelor: Andrej geht auf Tuchfühlung mit Eva und Nathalia

Dienstag, 5. Februar 2019 18:10 Uhr

Optisch sind Nathalia und Eva definitiv Andrej Mangolds Beuteschema. Dunkle Haare, braungebrannte Haut und rassige Ausstrahlung. Kein Wunder, dass der „Bachelor“ bei den Damen schwach wird.

Es wird ernst! Die letzte Woche in Der Bachelor-Villa ist angebrochen, denn danach verlassen Andrej und die Ladys Los Cabos und die Homedates stehen an. Die finale Entscheidung rückt immer näher. Noch acht Frauen kämpfen in Mexiko um das Herz des Bachelors – doch mit welcher Einen kann er sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Andrej ist sich bewusst, dass ihm die Zeit davon läuft, denn sein Ziel hat er nach wie vor klar vor Augen: „Ich suche etwas Echtes. Und nicht Etwas, das vorbei ist, wann das hier vorbei ist.“

Mit beiden Frauen darf Andrej Zeit zu zweit verbringen und kommt ihnen sichtlich nah. Es wird gekuschelt, geknutscht und ganz viel Körperkontakt ausgetauscht.

Mit der schönen Nathalia geht er shoppen – vermutlich der Horror für jeden Mann, Andrej wird jedoch mit einer schönen Optik belohnt. Die heiße Nathalia streift sich das Kleid über, dass der Bachelor für sie ausgewählt hat. Dass ihm bei diesem Anblick die Spucke weg bleibt, ist nicht verwunderlich.

Nachdem das passende Outfit gefunden ist, lassen die beiden den Abend in traumhafter Atmosphäre ausklingen. Begleitet von Live-Musik kommen sie sich bei einem romantischen Tanz näher. „Viel intimer und schöner geht es kaum“, gesteht Andrej – der perfekte Moment für den nächsten Kuss?

Dann ist Eva an der Reihe: Und auch in dieser Woche hat eine der Damen das Glück, den restlichen Tag in Zweisamkeit mit dem Bachelor zu verbringen. Auf Eva wartet ein romantisches Candle-Light-Dinner, ehe sie den Abend zusammen im Pool ausklingen lassen. Als schließlich ein buntes Feuerwerk den Nachthimmel Mexikos erleuchtet, könnte die Stimmung für ihren ersten Kuss perfekter kaum sein.

Eine neue Folge „Der Bachelor“ am Mittwoch, um 20:15 Uhr auf RTL.