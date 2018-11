„Bachelor“ Daniel Völz wird Schauspieler in dieser Serie

Mittwoch, 14. November 2018 08:40 Uhr

In einem klatsch-tratsch.de kündigte „Bachelor“ Daniel Völz (33) bereits an, dass er gerne in der Zukunft schauspielern möchte. Nun hat es mit der ersten Rolle in Deutschland geklappt.

Damals sagte er im Interview: „Es gibt ein paar Projekte, die gerade am Laufen sind, das wären u.a. eine Fernsehserie und ein Film. Bei beiden Projekten würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was für den Anfang wahrscheinlich nicht schlecht wäre.“

Quelle: instagram.com

Mit der Serienrolle hat es nun geklappt und jetzt wurde auch bekannt, von welcher TV-Serie er damals sprach: „Freundinnen – Jetzt erst recht“ auf „RTL“.

Das sagt Daniel Völz über seine erste Rolle

In der Serie steht er mit Yvonne Pferrer und Isabel Vollmer vor der Kamera, im Interview mit „RTL“ berichtet Völz von seinem Dreh: „Ob es jetzt Yvonne oder Isabell waren, dass sind beides Profis in ihrer Sache. Da passt man sich relativ einfach an. Ich hatte einen Heidenrespekt vor Beiden und es freut mich, dass sie auch zufrieden waren, wie wir es gemacht hatten.“

Quelle: instagram.com

Ob es sich um eine wiederkehrende Rolle oder einen einmaligen Gastauftritt handelt, hat Daniel bis jetzt noch nicht verraten.

„Freundinnen – Jetzt erst recht“ läuft Montag bis Freitag um 17 Uhr bei „RTL“.