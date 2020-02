„Bachelor“: Das erste Mädchen ist „verknallt“

Woche 5 wird turbulent! Es stehen wieder einige Gruppen- und Einzeldates an und Sebastian Preuss wird wieder versuchen, die Mädchen besser kennenzulernen. Über das erste Gruppendate dürfen sich gleich vier Frauen freuen.

Ein Gruppendate soll den Kampfgeist der Frauen wieder zum Leben erwecken. Anna, Jenny T., Vanessa und Denise-Jessica lädt er zu einem actionreichen Tag am Strand ein – mit dem Flyboard geht es in luftige Höhe über dem Meer.

Am Ende des Ausflugs darf eine der Frauen den Tag mit Sebastian am Strand ausklingen lassen. Nach persönlichen Gesprächen und intimen Geständnissen schwebt seine Auserwählte auf Wolke 7: „Jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich verknallt bin.“ Wer ist es und fühlt der smarte Junggeselle genauso?

Die nächste Nacht der Rosen

Ehe Sebastian eine weitere Entscheidung treffen muss, wartet noch eine emotionale 5. Nacht der Rosen auf ihn und die Ladys: Gleich zu Beginn sucht Desiree das Gespräch zu ihm. Sie hat das Gefühl, ihre Zeit sei abgelaufen und spielt mit dem Gedanken, die Reise zu beenden. Doch der 29-Jährige möchte ihre Entscheidung nicht so einfach hinnehmen. Kann er sie überzeugen zu bleiben und weiter um ihn zu kämpfen? Auch Wioleta ergreift die Initiative, bricht beim Gespräch mit ihm jedoch in Tränen aus – was stimmt die schöne Münsteranerin so traurig?

Sebastians Resümee der aufreibenden und zugleich aufschlussreichen Woche: „Ich habe sehr viel herausgefunden über ein paar Mädchen, die mich anfangs sehr interessiert haben und wo ich jetzt wieder ins Schwanken gekommen bin.“ Entsprechend überraschend fällt seine Entscheidung in der 5. Nacht der Rosen aus, die vor allem eine Frau fassungslos zurücklässt: „Ich bin sauer und komme mir komplett verarscht vor.

„Der Bachelor“ heute um 20:15 Uhr auf RTL und TVNOW.