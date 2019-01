Bachelor: Eine neue heiße Frau mischt das Rudel auf

Sonntag, 6. Januar 2019 17:07 Uhr

Gerade erst hat die neue „Bachelor“-Staffel begonnen, da kommt in der kommenden Folge am Mittwoch eine neue Frau dazu und misch den Hühnerhaufen auf. Und was für eine! Die heißblütige Brasilianerin Nathalia Goncalves Miranda kommt als Nachrückerin hinzu.

Erst vor zehn Jahren kam die Schöne nach Deutschland und hat ganz viel Temperament im Gepäck dabei. Auch sie will ihr Glück bei „Bachelor“ Andrej Mangold versuchen, der jetzt schon wahnsinnige Probleme hat, sich alle Namen der Ladies zu merken.

Wie werden die anderen reagieren?

Aus vergangenen Staffeln ist bekannt, dass die anwesenden Damen meist nicht sehr nett auf Nachrückerinnen reagieren und diese mustern, ausgrenzen und anzicken. Ob das Nathalia auch wiederfahren wird?

Optisch ist die Dame schon mal ein Hingucker und auch in Andrejs Beuteschema dürfte sie fallen. Der steht bekanntlich auf dunkle Haare, dunkle Augen und eine rassige Optik.

Wie die anderen auf Nathalia reagieren und ob sich Andrej Schockverliebt: Am Mittwoch um 20:15 Uhr bei einer neuen Folge „Der Bachelor“.