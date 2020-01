„Bachelor“: Eine will hinschmeißen und der erste Zickenkrieg

Die neue „Bachelor“-Staffel mit Sebastian Preuss (29) hat noch gar nicht so richtig begonnen, da möchte bereits eine Dame hinschmeißen. Jenny S. kündigt den anderen Frauen an, die Villa verlassen zu wollen. Gibt die Erste die Suche nach der großen Liebe tatsächlich so schnell wieder auf oder überdenkt sie ihr Vorhaben nochmal?

Tags drauf lädt Der Bachelor Diana, Jenny R., Birgit, Jenny-Fleur, Michele und Leah zum Gruppendate ein – per Fahrrad erkunden sie Tulum. In der Villa herrscht währenddessen erneut gedrückte Stimmung, die Kölnerin Jenny-Jasmin bricht in Tränen aus: „Ich bin immer ehrlich und habe ein Problem damit, wenn man Sachen nicht straight anspricht.“ Beim Mittagessen hält sie den anderen Frauen eine Standpauke: „Wenn ihr lästert – macht das. Aber macht das bitte vor der Kamera, damit ich genau im Fernsehen sehen kann, wie falsch ihr seid.“

Am nächsten Tag hat sich die Lage etwas entspannt und ein weiteres Gruppendate steht auf dem Plan: Für Wioleta, Rebecca, Denise-Jessica, Anna, Jenny-Jasmin, Jenny T. und Desiree geht es mitten in den Dschungel, wo Sebastian sie bereits erwartet. Den Abend darf eine der Damen dann noch allein mit ihm verbringen. „Mit ihr könnte ich mir sehr viel vorstellen“, zeigt sich der Bachelor hinterher sichtlich angetan. Mit welcher Frau sprühen schon nach so kurzer Zeit die ersten Funken?

Die zweite Nacht der Rosen

Während Sebastian der zweiten Nacht der Rosen entspannt entgegenblickt, ahnt er nicht, dass zwei Frauen noch etwas auf dem Herzen haben: „Ich habe gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und ich glaube, auch das mit uns beiden . Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was werden könnte.“ Wie wird Sebastian auf das Geständnis reagieren – oder wird er die Dame zum Umdenken bewegen können?

Kurz darauf fasst sich eine weitere Lady ein Herz und spricht das aus, was ihr seit der ersten Begegnung auf der Seele brennt: „Ich habe es schon am ersten Abend gewusst, aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Wir sind uns schon mal über den Weg gelaufen in München.“ gesteht Denise-Jessica. Welche gemeinsame Vergangenheit verbindet die beiden und bedeutet das womöglich DJs Ende bei „Der Bachelor“?

„Der Bachelor“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.