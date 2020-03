„Bachelor“-Finale: So reagiert Sebastians Mama auf Diana und Wio

Nach acht Wochen ultimativer Dates, romantischer Momente und emotionalen Aufs und Abs steht für den Bachelor heute die schwerste aller Entscheidungen an: Wioleta oder Diana – wie das Finale ausgehen wird, ist eigentlich kein Geheimnis mehr.

Für alle Unwissenden treffen die beiden Finalistinnen Wioleta und Diana erst einmal Sebastians Preuss Mama Conny. Nach einem herzlichen Wiedersehen stellt sie ihrem Sohn direkt die wichtigste Frage: „Wie ist dein Gefühl? Ist da Herzklopfen?“ Sebastian erklärt ihr sein Gefühlschaos: „Zu Beginn war es erst Wio. Das hat ein bisschen nachgelassen. Und jetzt ist es wieder Diana.“ Doch seine endgültige Entscheidung hat der 29-Jährige noch nicht getroffen, dazu will er sich den Rat seiner Mutter einholen.

Das sagt Mama Conny

Als erstes lernt Conny Wioleta kennen. Schnell wirken die beiden Frauen vertraut miteinander und Sebastian beschließt: „Am besten wäre es, wenn ich euch einfach mal alleine lasse.“ Connys Resümee am Ende des Tages: „Ich würde mir jetzt schon vorstellen können, dass da was draus wird.“

Am nächsten Tag erwarten Sebastian und seine Mutter Diana zum Frühstück. Schnell herrscht bei den Dreien ausgelassene Stimmung am Tisch. Connys ehrliches Fazit Diana gegenüber nach einem Gespräch unter vier Augen: „Ich kann ihm natürlich nicht sagen, was er zu tun hat. Aber ich kann ihm zumindest meine Meinung sagen, was ich für einen Eindruck jetzt hatte. Und ich hatte einen sehr positiven Eindruck heute.“

Nach den letzten beiden Dates steht die letzte Nacht der Rosen bevor. Doch noch immer herrscht beim Bachelor Gefühlschaos: „So viel Unklarheit. Und dann noch eine Entscheidung treffen. Auf was soll ich da hören?“

Spoiler: Sebastian entscheidet sich für keine der beiden Frauen…

Im Anschluss an die 9. Nacht der Rosen um 20:15 Uhr lässt Frauke Ludowig die aufregendsten Momente aus Mexiko noch einmal Revue passieren. Neben den Frauen, die während der 10. Staffel von „Der Bachelor“ für am meisten Gesprächsstoff gesorgt haben, sind auch Sebastian sowie Wioleta und Diana dabei und berichten, wie es nach dem großen Finale weiterging.