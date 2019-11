„Bachelor in Paradise“: Carina flippt aus, ein Kuss und viel Geläster

Bei „Bachelor in Paradise“ wird es romantisch: Michi mit Natalie verbringen – ein logisches Date für den 28-Jährigen nach den letzten Wochen. Nach einem harmonischen Candle Light Dinner verschwinden die Turteltauben im Pool. Der perfekte Ort, der passende Partner und vielleicht der richtige Moment: Endet der Abend mit dem von allen erwarteten Kuss oder passiert sogar noch mehr?

Die Männer bekommen derweil Frauennachschub: Mit Steffi Gebhardt („Der Bachelor“ 2019 / Andrej Mangold) und Kimberley Schulz („Der Bachelor“ 2019 / Andrej Mangold) ziehen zwei neue Single-Frauen ins Paradies, um den Männern den Kopf zu verdrehen – sehr zum Ärger von Sam: „Wir haben auf einen weiteren Mann gehofft!“

Während Natalie und Michi die Zweisamkeit geholfen hat, sich näher zu kommen, kann zu viel Nähe im Paradies auch Probleme bringen: Bei Sam und Daniel sind Gräben aufgerissen. Er sucht ihre Nähe, doch sie blockt. „Frauen, die schmollen, soll man am besten einmal quer über das Gesicht lecken“, scherzt Daniel, der die Welt nicht mehr versteht. Und Sam: „Auf dem Date war er entspannt, locker, cool drauf und konnte sich gut artikulieren. Jetzt ist er wie ein Tiger, der aus dem Käfig gelassen wurde.“

Filip datet Sam

Neues Interesse flammt mit der nächsten Date-Card auf: Filip entscheidet sich für Sam. Für die Beiden geht es aus dem Garten Eden in die urbane Welt. Gemeinsam entdecken sie das traditionelle Thailand auf einer Insel-Tour in einer fahrenden Bar. Von Freundschaft zu Leidenschaft? Gibt es bei Sam und Filip eine Chance für Gefühle? Der Tag im Paradies ist noch lange nicht zu Ende…

Auf dem Date ahnt Filip noch nicht, was ihn zurück im Paradies erwartet: Eine neue Frau, viele alte Geschichten und jede Menge Unruhe. Mit dem Einzug von Janina Celine Jahn („Der Bachelor“ 2018/Daniel Völz) ins Liebesparadies brechen auch bei Carina alle Dämme. „Die hat ihre ganze Fresse gebotoxt und hat immer noch Falten“, ätzt die 23-Jährige über ihre ehemalige Busenfreundin. Und auch Janina Celines zweiter Intimfeind, Filip, kann nicht an sich halten und unterstellt ihr mangelnde Ernsthaftigkeit: „Die ist nicht hier, um die Liebe zu finden, sondern einfach nur um Scheiße zu labern und Ärger zu machen.“

Welche drei Frauen müssen gehen?

Make Love, not War: Zu einer wilden Jetski-Fahrt auf dem Golf von Thailand lädt Janina Celine Daniel ein, der sein Glück kaum fassen kann: „Ich hätte mir gewünscht, dass sie hier rein kommt. Janina ist eine richtig schöne Frau. Hat eine super sexy, liebe Ausstrahlung, als wenn eine Sonne aufgeht“. Ist Sam damit vergessen?

Ins Resort kommt das Glück zur selben Zeit per Post. Neuzugänge Steffi und Kimberley ergattern ein Blinddate. Was sie nicht ahnen: Es ist Paradise-Wiederholungstäter Christian Rauch („Die Bachelorette“ 2014 / Anna Hofbauer, „Bachelor in Paradise“ 2018).

In der Nacht der Rosen hoffen neun Frauen auf die Rosen von sechs Männern. Für wen endet heute das Liebesabenteuer „Bachelor in Paradise“?

Eine neue Folge heute um 20:15 Uhr auf RTL