„Bachelor in Paradise“: Das sind die ersten Mädels

Montag, 12. August 2019 17:47 Uhr

„Bachelor in Paradise“ oder auch als „Bachelor-Resterampe“ verrufen, geht in diesem Herbst in eine zweite Runde. Das Konzept: Singles aus den Sendungen „Der Bachelor“ und „Bachelorette“ treffen auf einem idyllischen Insel aufeinander und es wird untereinander gedated was das Zeug hält.

Dabei hat der Sender RTL die letzten Staffeln der Kuppelshow durchforstet und mehr oder weniger im Gedächtnis gebliebene Kandidaten für die neue Staffel herausgepickt und eine ganz exquisite Auswahl getätigt. Fangen wir jedoch mal mit den Mädels an:

Carina

Carina nahm 2018 bei „Der Bachelor“ teil und buhlte um das Herz von Daniel Völz. Im selben Jahr war sie Kandidaten in der ersten Ausgabe von „Bachelor in Paradise“, mischte dort ordentlich auf, ging am Ende jedoch leer aus. Nun wagt Carina Versuch Nummer zwei.

Ernestine

Ernestine verzückte in der diesjährigen „Bachelor“-Staffel Andrej Mangold und die Zuschauer mit ihren süßen Art. Gereicht hat das trotzdem nicht und die 27-jährige ist immer noch Single. Das will sie nun bei „Bachelor in Paradise“ ändern und in der Single-Resterampe wühlen.

Jade

Die blonde Jade amüsierte „Bachelor“ Andrej Mangold in diesem Jahr mit ihrer verpeilten Art und sorgte für den ein oder anderen Lacher. Mehr ging zwischen ihr und Andrej jedoch nicht, sodass sie selbst das Handtuch warf und die Show freiwillig verließ. Ob sie jetzt Mr. Right findet?

Meike

Meike war in der Staffel von Daniel Völz dabei und entpuppte sich in der Sendung mit ihrer Art eher als Kumpeltyp. Doch Meike würde sich natürlich gerne mal wieder verlieben und nutzt nun die Chance bei „Bachelor in Paradise“. Vielleicht kann einer dieser Herren mit ihrer Art mehr anfangen?

Michelle

Michelle war ebenfalls Kandidaten in der Staffel von Daniel Völz, flog jedoch schon relativ früh aus der Sendung. So richtig in Erinnerung ist sie nicht geblieben, doch das kann sich ja nun ändern. Schließlich gibt es hier nicht nur einen Mann, sondern gleich mehrere, um die es zu kämpfen gilt.

Natalie

Natalies Teilnahme beim „Bachelor“ liegt schon lang zurück. Sie war 2013 Kandidatin bei Jan Kralitschka. Seitdem hat sich in der Liebe nicht mehr viel getan, weswegen sie nun ihr Glück bei „Bachelor in Paradise“ sucht.