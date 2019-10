„Bachelor in Paradise“: Die hier checken heute ein

Mit der neuen Staffel „Bachelors in Paradise” geht ab heute bei RTL die Resteverwertung vergangener „Der Bachelor”- und „Die Bachelorette”-Staffeln in die nächste Runde. Das natürlich auch wieder beim Quotenjäger und Stammsender der Formate. Um es ganz abstrus zu machen wird dieses Mal noch der Bachelor aller Bachelors – Paul Janke (38) – hinter der Bar des Resorts stehen und den suchenden Singles mit Rat und Tat zur Seite stehen – weil es bei ihm ja so gut geklappt hat. Hilfe, wer denkt sich denn sowas aus!

Die Sonne knallt, der paradiesische Strand lockt und die ersten zehn Kandidaten werden aufeinander losgelassen. Neben vier Herren ziehen vorerst sechs Grazien mit ins Resort und alle haben eins gemeinsam, denn die Kandidaten suchten bereits beim Bachelor oder bei der Bachelorette die große Liebe. Weil es da nicht reichte dürfen sie nun noch mal auf Liebesjagd nach dem perfekten Partner gehen. Im Paradies haben die Kandidaten dann die freie Wahl, mit wem sie auf romantische Dates gehen oder wen sie noch besser kennenlernen wollen.

Das sind die ersten Zehn

Wie schon in der ersten Staffel wird auch dieses Mal immer eines der Geschlechter die Mehrzahl bilden, in der ersten Folge beginnt es mit einem Überschuss an Damen und somit werden zuerst die Herren die Dame ihrer Wahl mit einer Rose beglücken dürfen. Woche für Woche wird neu gewählt, immer abwechselnd mal die Damen mal die Herren. Die ersten zehn Willigen oder die, die dafür ins Drehbuch geschrieben wurden, auf der Suche nach dem großen Glück bzw. einfach nur mehr Kunden auf ihrem Insta-Account sind:

Oben von links: Die Kölner Qualitätsmanagerin Meike Emonts (28), die bereits um Daniel Völz (34) ins Rennen ging. Sören Altmann (34), DJ aus Hamburg der 2018 die Liebe bei suchte. Auch Flugbegleiterin Jade Übach (25) aus Hürth, die noch ganz frisch im Kreis der verschmähten ist – sie kämpfte erst dieses Jahr um das Herz von Andrej Mangold (32) – versucht ihr Glück erneut.

Mit dabei ist außerdem Filip Pavlovic (25),Geschäftsführer aus Hamburg der letztes Jahr um das Herz von Nadine Klein (33) kämpfte. Zudem Ernestine Palmert (27) Absolventin aus Neuburg, die in der diesjährigen Bachelor-Staffel zu sehen war und schon mal ankündigte noch Klärungsbedarf mit anderen Teilnehmern zu haben – Drama wäre damit also schon mal vorprogrammiert, hurra!

Unten von Links: Sebastian Mansla (30) Content Creator und Online Fitness Coach aus Köln, warb dieses Jahr bereits um Gerda Lewis (26). Schulbegleiterin Michelle Schellhaas (24) kommt aus Griesheim und nahm beim Bachelor 2018 teil. Außerdem Vermarktungs-Mitarbeiterin Natalie Stommel (30) aus Ekrath, die dem Ehemaligen-Club schon 2013 nach dem Kampf um Jan Kralitschka (43) beitrat. Auch die selbsternannte Spaßkanone Carina Spack (23), Tierarzthelferin aus Recklinghausen, checkt ins Paradies ein, nachdem sie ihr Glück letztes Jahr im Stich ließ. Schlusslicht bildet Fitnesstrainer und Model Rafi Rachek (29) aus Frechen, der ebenfalls im letzten Jahr von Amor versetzt wurde.

Ewig Neue gegen die Langeweile

Damit es nicht langweilig wird, gibt es regelmäßig Frischfleisch im Paradies, so dass das Roulett bis in alle Ewigkeit weitergehen könnte.

Irgendwann muss dann aber doch mal Schluss sein und so bildet das große Finale die letzte Möglichkeit für die dann noch verbliebenen Singles die Gefühle ihres paradiesischen Partners nochmal bis in die Grundfesten zu prüfen. Wer am Ende die große Liebe findet und wer es doch nur auf einen heißen Flirt unter Palmen abgesehen hat, das wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

Diese Singles werden in den kommenden Wochen noch zusätzlich ins Paradies ziehen:

– Amelie Sperlich (24) Germanistikstudentin aus München („Der Bachelor 2018“)

– Cara Suckert (26) Unternehmerin aus Ludwigshafen („Der Bachelor 2017“)

– Christina Grass (31) Pharmareferentin aus Hannover („Der Bachelor 2019“)

– Isabell Bernsee (29) Immobilienkauffrau aus Burg („Der Bachelor 2019“)

– Janina Celine Jahn (25) Influencerin aus Sylt („Der Bachelor 2018“)

– Janine Christin Wallat (24) Friseurin aus Nordersteht („Der Bachelor 2018“)

– Julia Prokopy (24) Flugbegleiterin aus Dormitz („Der Bachelor 2017“)

– Kimberley Schulz (26) Redakteurin aus Hamburg („Der Bachelor 2019“)

– Samantha Justus (29) Beauty-Redakteurin aus Hamburg („Der Bachelor 2015“)

– Sarah Gehring (32) Eventmanagerin aus München („Der Bachelor 2013“)

– Stefanie Gebhardt (33) Unternehmerin aus Mettmann („Der Bachelor 2019“)

– Alexander Hindersmann (31) Personaltrainer und Influencer aus Gammelby („Die Bachelorette 2018 & 2019“)

– Andreas Ongemach (27) Außendienstmitarbeiter aus Wermelskirchen („Die Bachelorette 2019“)

– Aurelio Savina (41) Moderator, Sänger, Schauspieler & Model aus Gevelsberg („Die Bachelorette 2014“)

– Christian Rauch (36) Personal-Trainer aus Willen in der Schweiz („Die Bachelorette 2014“)

– Cornelis Steiner (31) Bauleiter aus Garbsen („Die Bachelorette 2014“)

– Daniel Chytra (35) Gleitschirm- und Drohnenpilot aus Saalfelden/Salzburg („Die Bachelorette 2019“)

– Eddy Mock (28) Tanz- und Fitnesstrainer aus Neustadt an der Weinstraße („Die Bachelorette 2018“)

– Marco Cerullo (30) Seriendarsteller aus Köln („Die Bachelorette 2017“)

– Michael Bauer (28) Model aus Asbach Bäumenheim („Die Bachelorette 2017“)

– Michael Böhm (27) Marktleiter aus Bergheim („Die Bachelorette 2017“)

– Oggy Baam (27) Sporttherapeut und Kampfkunstlehrer aus Wesel („Die Bachelorette 2019“)

– Serkan Yavuz (26) Student für Gebäudeklimatik aus Regensburg („Die Bachelorette 2019“)