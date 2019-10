Bachelor in Paradise: Michelle enttäuscht von Aurelio und Langeweile bei Carina

Woche 3 bei „Bachelor in Paradise“. Die ersten Damen und Männer mussten das Paradies bereits wieder verlassen und noch immer hoffen die verbliebenen Singles die große Liebe unter den restlichen Kandidaten zu finden.

Erst einmal gibt es Frauen-Nachschub: Single-Mama Samantha Justus („Der Bachelor“ 2015/Oliver Sanne) zieht ins Paradies. Die stolze Mutter eines kleinen Sohnes möchte bei „Bachelor in Paradise“ endlich wieder ihre Weiblichkeit spielen lassen und schnappt sich Serkan und Alex für ihr erstes Date. Bei Sonnenschein und Fußball-Golf will die 29-Jährige testen, wer ihr Herz erobern kann. Abpfiff oder extra Spielzeit? Nur einer der Beiden Männer darf nach dem Match in die Verlängerung mit Sam gehen …

Carina Spack kommt

Im Resort steht währenddessen der nächste Einzug an: Janine Christin Wallat („Der Bachelor“ 2018/Daniel Völz) will im Paradies um die Liebe kämpfen. Marcos erster Eindruck: „Die hat echt krass abgenommen, die sah vorher anders aus!“ Findet die 24-Jährige hier ihren Traumpartner?

Mit „Ich bin kein typisches Mädchen“ betritt anschließend auch Carina Spack („Der Bachelor“2018 & „Bachelor in Paradise“ 2018) das romantische Eldorado. Während ihre Mitkonkurrentinnen den Neuzugang skeptisch begrüßen, weiß Alphamann Aurelio: „Für eine gewisse Situation würde mich diese Frau reizen. Für. Eben. Halt. Sexuelle Situation.“

Die Paradies-Erfahrene hat es aber gar nicht auf den italienischen Hengst abgesehen, bei der Datingwahl setzt sie stattdessen auf Frauenschwarm Alex. Nach einem Schleudergang im Speedboat fällt das romantische Dinner sprichwörtlich ins Wasser, ein Tropen-Sturm zieht auf. Doch Regenwetter ist Kuschelwetter: Der Wetterumschwung bringt Alex näher zu Carina. Während er von „sehr sehr guten Voraussetzungen“ schwärmt und auch die Stille zwischen den Beiden genießt, findet Carina, „Schweigen ist oft unangenehm … und langweilig“. Werden die Beiden sich im Paradies trotzdem näher kennen lernen?

Michelle ist enttäuscht

Post im Paradies: „Christina, das heutige Date gehört dir. Mit wem möchtest du deinen Abend verbringen?“ Romantische Stunden auf einem thailändischen Strandbasar birgen so manche Überraschung und bringen das Gefühlskarussell im Paradies noch einmal ganz neu in Schwung …

Der Einen Freud ist der Anderen Leid! Im Paradies weckt Neuzugang Samantha Aurelios Jagdinstinkt: „Sam ist eine Frau, mit der ich nicht nur intim sein wollen würde, sondern die mich darüber hinaus interessiert.“ Bitter für Michelle, die nach ihrem Date mit dem Alphamann auf Wolke 7 schwebte und jetzt umso mehr verzweifelt: „Warum lerne ich nur Spasten kennen!?“ Aurelio stellt klar: „Für mich ist Sam alleinherrschend.“ Auch Sam ist hin und weg von Aurelio, eigentlich – wenn da nicht seine Vergangenheit wäre…

In der Nacht der Rosen hofft eine Überzahl an Frauen auf die Rosen von sechs Männern. Für wen werden sich die Single-Männer entscheiden und wer muss das Paradies verlassen?

