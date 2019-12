„Bachelor in Paradise“: Rafi ist vergeben!

Nachdem Rafi Rachek bei der RTL-Show ‚Bachelor in Paradise‘ sein tränenreiches Coming-Out hatte, wurde er wenig später beim Knutschen erwischt. Dabei hatte der 29-Jährige erst beteuerte, dass es nichts zu bedeuten hätte. Nun bestätigte er doch, dass es bei ihm gefunkt habe!

Der ehemalige ‚Bachelorette‘-Teilnehmer hat sein Herz an keinen Unbekannten vergeben. Sein Auserwählter Sam Dylan (28) nahm nämlich bereits an einem ähnlichen Format wie sein Liebster teil.

Quelle: instagram.com

Schluss mit dem Versteckspiel

Nun posteten beide auf Instagram und verbreiteten die frohe Botschaft, dass sie Gefühle füreinander haben. „MIT DIR FÜR IMMER!“, schrieb der ehemalige ‚Prince Charming‚-Kandidat verliebt. „Ja, ich weiß es sind große Worte, aber dieses Gefühl, was ich für dich habe, hatte ich noch nie zuvor. Ich habe das Gefunden, was ich immer gesucht habe. Mein Herz schlägt nur noch für dich“, so der Bartträger. Das klingt doch wirklich traumhaft!

Der 29-jährige ist von seinem Schatz so verzaubert, dass er noch einen Schritt weiter ging und die magischen drei Worte sagte. „Mit dir an meiner Seite, kann ich jedes Abenteuer überstehen. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe, und was zählt sind einfach du und ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu einem Mann sagen kann, ICH LIEBE DICH‘, so der ‚Reality-TV-Teilnehmer.

Der absolute Traummann

„Also ich stehe auf sehr männliche Typen, bei Rafi ist das ja, da merkt man auf den ersten Blick niemals, dass er schwul ist. Das ist das Ding, das mich sehr anzieht und ich stehe wirklich mehr auf Südländer“, gab Sam in einem RTL-Interview preis. Die beiden scheinen wie füreinander geschaffen zu sein. Rafi liebt Sam’s Loyalität, unermüdliche Unterstützung und seine Aufrichtigkeit, wie er in dem Interview erklärte.

Nun können die Turteltauben ihre Liebe auch ganz entspannt öffentlich miteinander genießen. Schon seit Wochen hielt sich das Gerücht um eine Liebelei der beiden hartnäckig. Gestern Morgen wagte das Paar dann den großen Schritt und machte die Beziehung öffentlich. Das sorgte nach all den Spekulationen nicht nur bei Freunden und Fans für süße Kommentare. Auch prominente Anhänger der beiden ehemaligen TV-Kandidaten gratulierten zahlreich unter den Instagram-Posts.