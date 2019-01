Bachelor-Kandidatinnen (5): Jasmin, Vanessa, Cecila und Jennifer

Mittwoch, 2. Januar 2019 17:49 Uhr

Heute geht’s los: Ab 20.15 Uhr wird „Bachelor“ Andrej Mangold seine Traumfrau suchen. Vielleicht findet er unter den 20 Damen die große Liebe. Man wünscht es ihm, nachdem seine Vorgänger nicht so sehr Glück gehabt haben.Im letzten Teil unserer Serie stellen wir diese vier Ladies vor:

Jasmin

Alter: 25

Beruf: Sekretärin und Kellnerin aus Düsseldorf

Jasmin kommt aus Düsseldorf, hat italienische Wurzeln und jobbt zurzeit als Sekretärin und Kellnerin. Den letzten Sommer hat die lebenslustige Rheinländerin kellnernd auf Ibiza verbracht, denn Jasmin liebt das süße Leben auf der Partyinsel. In ihrer Freizeit ist sie auch gerne mit ihren Freunden im Düsseldorfer Nachtleben unterwegs. Ihr Motto: „Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die heute noch Werte haben“

Vanessa

Alter: 26

Beruf: Accessoire-Designerin aus Ditzingen

In Vanessa steckt jede Menge Kreativität: Die 26-Jährige arbeitet nicht nur als Accessoire-Designerin, sie kreiert auch ihre eigene Kleidung und lässt ihren Ideen dabei freien Lauf. Ebenso gerne steht sie vor der Kamera, um ihre Mode in Szene zu setzen. Kein Wunder, dass Vanessa alles liebt, was Abwechslung in ihren Alltag bringt: So wirft sie mal ein paar Körbe auf dem Basketballplatz, mal tobt sie auf dem Trampolin oder powert sich beim Joggen aus. Sie steht auf: „„Ob Basketball, Bowling oder Kartenspielen – Hauptsache Abwechslung!“

Cecilia

Alter: 22

Beruf: Kellnerin und Model aus Hamm

Temperamentvoll, impulsiv und lebensfroh – das ist Cecilia: „Ich bin ein echtes Unikat. Bekloppt, ehrlich und ich hab‘ mein Herz am rechten Fleck“. Trotzdem ist das 22-jährige Model, das nebenbei in einem Café jobbt, seit vier Jahren Single. Cecilia weiß, „Männer sind oft überfordert von mir“.

Jennifer

Alter: 25

Beruf: Sport- und Gesundheitstrainerin aus Bremen

Jennifer ist eine Powerfrau, die es liebt, an ihre Grenzen zu gehen. Ob in ihrem Beruf als Sport- und Gesundheitsmanagerin, als Zumba-Trainerin, bei gelegentlichen Fitnessmodel-Jobs oder im privaten Umfeld: Die 25-Jährige schafft es stets, Menschen zu motivieren und gute Laune zu verbreiten.Ihr Motto: „Nicht reden, sondern machen!“