Bachelor: Kommt es endlich zum Kuss zwischen Andrej und Nathalia?

Mittwoch, 13. Februar 2019 18:42 Uhr

Beim „Bachelor“ hat Andrej Mangold noch sechs Damen im Rennen, Nathalia, Eva, Jenny, Steffi, Vanessa und Jade.

Jade schmeißt direkt am Anfang das Handtuch und nimmt Andrej somit eine Entscheidung ab. Die verbliebenen fünf Ladies wollen nun natürlich umso mehr eine Runde weiter kommen, denn es winken die Homedates.

Vier Frauen wird Andrej zu Hause besuchen, wer wird es sein?

Zuvor gibt es aber erst einmal Tränen und Schicksalsschläge. Bei einem Picknick am Strand bemerkt Andrej Nathalias Unsicherheit dabei und trägt sie sicher durch die Wellen. Der traurige Grund für ihre Ängstlichkeit: „Letztes Jahr war ich in New York, da bin ich fast ertrunken.“

Ein neuer Tag bricht in der mexikanischen Prärie an. Eine einheimische Schamanin soll gute Geister für Andrej und die Frauen wecken. Für alle Seiten wird die Zeremonie unerwartet emotional, einige Ladys sind zu Tränen gerührt. Insbesondere Jenny, die ihrem verstorbenen Vater gedenkt.

Wer schafft es in die Homedates?

Am Abend steht Andrej eine besonders harte Entscheidung bevor: Wem bricht er so kurz vor dem Ziel das Herz und welche vier Frauen dürfen weiter auf die große Liebe hoffen und ihm bei den Homedates ihre Familien und Freunde vorstellen?

Mit vier der Frauen geht die Achterbahnfahrt der Gefühle nach dem Abenteuer Mexiko in Deutschland weiter. So prophezeit eine Mutter ihrer Tochter noch während des Homedates, dass Der Bachelor ihr das Herz brechen wird. Ob sie tatsächlich recht behalten wird?

Mit einer anderen Frau kommt es dagegen zum langersehnten ersten Kuss. Nach dem emotionalen Wiedersehen in Deutschland steht für Andrej die nächste, schwierige Entscheidung an. Mit welchen Frauen kann er sich nach wie vor eine Zukunft vorstellen? Und wer darf sich über traumhafte Dreamdates freuen?

Eine neue Folge „Der Bachelor“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.