Mittwoch, 27. Februar 2019 18:45 Uhr

Heute Abend steigt das große Finale von „Der Bachelor“ und Andrej Mangold muss sich zwischen der rassigen Eva und der kurzhaarigen Jennifer entscheiden. Die treffen nun erstmals auf Andrej’s Familie, die sich selbst ein Bild von seinen zwei Finalistinnen machen können.

Mama Monika und Stiefvater Carsten sind nach Mexiko gereist, um seine Herzdamen kennenzulernen und ihn bei der schweren Entscheidung bestmöglich zu unterstützen. Andrej erhofft sich viel von dem Rat seiner Mutter: „Das ist schon gut, dass Mama jetzt zur Hilfe eilt, sie ist mein ultimativer Joker.“

Als erstes stellt er den beiden Jenny vor. Das Eis scheint schnell gebrochen und sie führen angeregte Gespräche. Doch Monika will es wissen und fühlt Jenny auch unter vier Augen nochmal auf den Zahn: „Hast du das Gefühl, dass es euch beide erwischt hat?“ „Ja!“, ist sich Jenny sicher. Währenddessen gesteht Andrej Stiefvater Carsten: „Ich habe Angst, dass ich mich nicht entscheiden kann. Was mache ich denn dann?“

Seine Mama findet Eva besser

Tags drauf lernen Monika und Carsten Eva kennen. Die Gespräche verlaufen ähnlich harmonisch und es scheint, als hätten sie die mögliche Schwiegertochter in spe schnell ins Herz geschlossen. Beide sind von Evas reifer Art sehr angetan. Monikas Einschätzung: „Bei der Action, die in deinem Leben herrscht, macht sie für mich einen noch kompetenteren Eindruck.“

Kann seine Mutter Andrej die Entscheidung damit einfacher machen? Auch mit Eva hat er im Anschluss Gelegenheit, die letzten Stunden Zweisamkeit zu genießen. Am Strand macht er der Düsseldorferin ein emotionales Geständnis: „Es hat sich ganz viel in mir bewegt, vor allem in meinem Herzen. Das kann nur ein Gefühl sein: begeistert, aufgeregt, glücklich. verliebt!“

Jenny ist die Gewinnerin

Trotzdem, Andrej’s Herz schlägt für eine Andere Frau: Jenny. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete erklärt Andrej: „Ich habe alles sacken lassen, ich habe mir Gedanken gemacht und ich bin froh, dass ich jetzt eine Entscheidung für mich treffen konnte.“

Im großen Showdown erklärt er Jenny seine Liebe und die zwei besiegeln ihre neue Beziehung mit einem langen Kuss. Andrej säuselt: „Mit dir hat die Reise angefangen. Ich habe mich direkt wohlgefühlt, konnte offen und ehrlich sein. Das Feuer zwischen uns lodert schon länger. Ich bin auf der Suche nach etwas Festem, etwas Echtem, einer Frau, in die ich mich aus tiefstem Herzen verliebt habe. Und das bist du.“

Wie es der Verschmähten geht, gibt es heute im Finale von „Der Bachelor“ zu sehen, um 20:15 Uhr auf RTL.

Alle Episoden von „Der Bachelor“ bei TVNOW.