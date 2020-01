Bachelor-Sebastian erlebt Magic-Moment: „Wir sind sehr intim geworden“

Sebastian Preuss (29) geht in der aktuellen „Bachelor“-Staffel ordentlich ran. Bereits in der Vorwoche knutschte er zwei Frauen und auch in der heutigen Folge bleibt er nicht untätig. Wer ist diesmal die Glückliche, die sich von ihm küssen lassen darf?

Für Sebastian Preuss geht die Suche nach der Einen unter 13 Traumfrauen in die nächste Runde – eine emotionale Reise, die für den blonden Junggesellen eine größere Herausforderung ist, als gedacht: „Ich wusste, was auf mich zukommt. Aber dass es so intensiv wird, dass ich so viel spüren würde – das ist krass.“

Ein Magic-Moment

Woche 4 läutet Der Bachelor mit einem ganz besonderen Gruppendate ein: Wioleta, Denise-Jessica, Linda, Jenny Jasmin, Jenny-Fleur und Jenny T. erwartet er zu einer Kakao-Zeremonie, ein spirituelles Ritual in Mexiko, das eine der Frauen zu Tränen rührt. Sebastian ist erstaunt: „Ich hätte nie gedacht, dass es so intensiv wird.“

Nach der Zeremonie lädt er eine der Frauen zu einem ganz besonderen Badeerlebnis ein. Gemeinsam nehmen er und seine Auserwählte ein Bad in einer mit Schokolade gefüllten Wanne und kommen sich dabei näher – der nächste Kuss fällt. Für Sebastian ein Magic Moment: „Wir sind sehr intim geworden, da hat schon mehr hinter gesteckt, als nur ein Kuss.“ Welche Frau hat ihn heute so verzaubert?

„Der Bachelor“ heute um 20:15 Uhr auf RTL und TVNOW.