„Bachelor“: Sebastian kassiert Shitstorm, weil er Favoritin Linda rauswarf

Am Mittwochabend warf „Bachelor“ Sebastian Preuss (29) genau zwei Frauen raus, die er die Wochen zuvor immer wieder in den Himmel lobte: Denise-Jessica und Linda. Letztere durfte sich über ein Einzeldate mit ihm freuen, verweigerte ihm aber einen Kuss.

Für Sebastian Preuss, der in der diesjährigen Staffel schon wild umherknutschte, natürlich ein rotes Tuch. Anhand seiner Blicke merkte man sofort, ihm passte es ganz und gar nicht in den Kram, dass Linda ihn bei seinem Kussversuch zurückwies.

Die Quittung: Er schmiss Linda aus dem Rennen – warf aber hinterher, dass es „natürlich“ nicht wegen dem nicht zustande gekommenen Kuss war. Das sahen Linda und die TV-Zuschauer aber ganz anders und bei Instagram hagelte es heftige Kritik.

Shitstorm

Einer schreibt: „Es ist schon echt traurig dass nur weil dich ein Mädel nicht direkt küssen will sie rauszuwerfen. Ich mein die hätte es ja schon gemacht, aber sie wollte eben noch ein Date abwarten und nicht dass du bei jedem Einzeldate die nächste abhackst. Aber du kannst anscheinend mit sowas nicht umgehen. Hat man richtig an deinem Blick gesehen. Man muss auch einstecken können und sich mal wirklich ernste Gedanken machen und nicht alles von Anderen erwarten. Damit, dass dich Linda nicht geküsst hat, hat sie Dir meiner Meinung nach den größten Liebesbeweis gemacht und gezeigt dass sie dich wirklich will aber nicht auf die Weise. Sie hat sich von dir schon echt gedrängt gefühlt und du hast auch echt an nix anderes gedacht.“

Viele stimmen dem Follower und seinem Kommentar zu und sehen es ganz genau so. Jetzt sind noch neun Mädchen im Rennen, die sollten in Zukunft aber nur noch Ja und Amen sagen, denn sonst könnte ein zeitiger Rauswurf folgen…

