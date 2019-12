„Bachelor“ Sebastian Preuss: So sollte seine Traumfrau sein

Ab dem 8. Januar geht Sebastian Preuss (29) als neuer „Bachelor“ auf Frauenjagd und darf sich aus einer Vorauswahl aus 22 Frauen seine Traumfrau heraussuchen. Aber auf was steht der blonde Hottie eigentlich?

Bei dem Profi-Kickboxer sollte man meinen, dass seine Traumfrau sehr sportlich sein muss, aber Sebastian Preuss stellt gegenüber RTL klar: „Sie muss selber nicht extrem sportlich sein, aber mir wäre es recht oder ich würde es mir wünsche, wenn sie ein bisschen sportlich ist.“

Das ist sein No-Go

Auf etwas anderes legt Sebastian doch großen Wert, auf einen gesunden Lifestyle: „Was natürlich gar nicht geht: Seinen Körper irgendwie zu schädigen, sei es Alkohol, Drogen oder Zigaretten.“ Eine Raucherin käme dem 29-jährigen also nicht ins Haus.

Und optisch? Da will sich der neue „Bachelor“ nicht festlegen und sich einige Optionen offen halten, er sagt: „Meine beiden Freundinnen waren auch unterschiedlich: die eine war blond, die andere war dunkelhaarig. Was kommt und was liebevoll ist, was ihr Herz ausschüttet, das erregt mich.“

Bleibt abzuwarten, welche der 22 Frauen ihn ab dem 8. Januar „erregt“…