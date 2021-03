„Bachelor“-Spoiler-Video: Nach dem Finale kommt doch alles anders!

17.03.2021 20:45 Uhr

Nach dem großen Bachelor-Finale hat sich Niko Griesert angeblich wieder umentschieden. Hat der diesjährige Bachelor nur eine miese Liebesshow abgezogen?

Das gab es beim deutschen „Bachelor“ noch nie: Rosenkavalier Niko schickte seine Favoritin, seinen Instagram-Flirt Michèle, im Halbfinale nach Hause. Unter Tränen holte der 30-Jährige seine Herzensdame dann doch wieder zurück in die TV-Show.

Hatte sie den Sieg schon in der Tasche?

Für viele Fans der Sendung war spätestens an diesem Punkt klar: Favoritin Michèle wird die diesjährige Staffel vom „Bachelor“ als klare Siegerin verlassen. Doch dann sollte im großen Finale alles anders kommen.

Unerwartete Entscheidung von Bachelor Niko

Was Niko Griesert dann machte, damit hatte keiner gerechnet: Er entschied sich für Kandidatin Mimi und erklärte seiner einstigen Favoritin, dass er sich in ihre Mitstreiterin verliebt habe. Doch was nach dem Finale geschah, schockierte die Fans sogar noch mehr – er servierte Mimi für DIESE Kandidatin wieder ab.

Wer letztendlich die neue Frau an Bachelor Nikos Seite ist: