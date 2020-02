Bachelor: Tränen und intime Momente bei den Mädchen zu Hause

Die letzten Stunden in Mexiko sind gezählt und in der heutigen Folge „Der Bachelor“ muss Sebastian Preuss entscheiden, wen er mit zu den Homedates nimmt. Wieder zurück in Deutschland darf er die Familien von vier Frauen kennenlernen.

Am letzten Tag in Mexiko wird es ernst. Schon heute erfahren die Ladys vom Bachelor, für wen die Reise hier und jetzt beendet ist. Eine Entscheidung, mit der Sebastian mehr hadert, als je zuvor: „Ich war mir in meiner Entscheidung für heute uneinig und wusste nicht genau, wie ich entscheiden soll.“ Hat er dennoch die richtige Wahl getroffen?

Bei den Mädchen zu Hause

Kaum hat sich die Aufregung um die romantischen wie nervenaufreibenden Wochen in Mexiko gelegt, warten bei den Homedates auf Sebastian und seine vier Auserwählten die nächsten emotionalen Aufs und Abs. Hier muss der Bachelor sich den knallharten Fragen der Freunde und Familien stellen.

Während er der einen Frau emotional näher kommt als je zuvor, verläuft das Date mit einer anderen nicht so, wie sie es sich erhofft hat. Am Ende fließen einmal mehr die Tränen und Sebastian muss eine nächste, harte Entscheidung treffen: Welche Frauen dürfen sich über ein Dreamdate mit ihm freuen und welcher Dame muss er am Ende das Herz brechen?

„Der Bachelor“ heute um 20:15 Uhr auf RTL und TVNOW.