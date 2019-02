Bachelor: Verschmähte Christina erklärt ihren Ausraster

Donnerstag, 31. Januar 2019 18:17 Uhr

Gestern Abend kickte „Bachelor“ Andrej Mangold Kandidatin Christina aus dem Rennen, obwohl die beiden zuvor ein nahezu perfektes Einzeldate hatten. Dachte sie zumindest.

Das war auch der Grund für ihren Ausraster, denn nach ihrem Rauswurf zeterte sie: „Wie kann man sich in einem Menschen so täuschen?! Entschuldigung, aber wirklich. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass er ein so loyaler, fairer, ehrlicher Mensch ist. Der kann echt froh sein, dass ich nicht Yeliz bin und ihm eine geballert habe dafür, ey.“

Sie hätte niemals damit gerechnet

Nachdem nun einige Wochen ins Land gegangen sind, erklärt Christina gegenüber der „Bild“-Zeitung ihren emotionalen Ausbruch und sagt:

„Nach dem Einzeldate sagte er mir, dass das Date so ist, wie er sich es erhofft hat und es seine Vorstellungen voll erfüllt habe. Da denkt man ja nicht an einen Rauswurf. Klar, vielleicht hat er erst später richtig darüber nachgedacht, aber das hätte er mir dann in der Nacht der Rosen sagen können.“

Christina hätte sich nach dem romantischen Date durchaus mehr vorstellen können und erklärt: „Es war ein schönes Date. Es gab nichts Unharmonisches daran. Bei mir springt jedoch nicht sofort der Funke über. Von dem was er so sagt, hätte ich mir durchaus eine Beziehung vorstellen können.“