Bachelor: Wen nimmt Sebastian Preuss mit nach Deutschland?

In Woche 7 wird es beim „Bachelor“ Sebastian Preuss (29) ernst. Das letzte Gruppendate in Mexiko steht an und der Junggeselle muss entscheiden, für wen die Reise in Deutschland weitergeht. „Es war eine sehr anstrengende Zeit bis hierher, sehr emotional, sehr leidenschaftlich teilweise“, so Preuss.

Umso schwieriger dürfte dem 29-Jährigen die nächste Entscheidung fallen. Denn noch sind fünf Frauen im Rennen um die letzte Rose. Doch nur mit vier von ihnen kann er den nächsten Schritt wagen und bei den Homedates ihre Freunde und Familien kennenlernen.

In Mexiko wartet auf Wioleta, Diana, Natali, Desiree und Leah das vorerst letzte Gruppendate. Am Strand genießen die Ladys mit Sebastian die letzten Stunden unter der Sonne Mexikos. Doch der Bachelor sucht hier vielmehr nach Antworten auf seine Fragen vor der nächsten Entscheidung. Welche Frau ist die Richtige für ihn?

Er führt Einzelgespräche

In Einzelgesprächen will er herauszufinden, mit welcher Dame er bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Als erste bittet er Diana um ein Gespräch unter vier Augen. Im Pool kommen sich die beiden schnell näher . Bekommen die anderen etwas von dem heimlichen Kuss mit? Zurück bei den anderen Frauen ist sich Diana jedenfalls keiner Schuld bewusst: „Von einem schlechten Gewissen bin ich weit entfernt.“

Sehr ernste Gespräche führt Sebastian anschließend mit Desiree. Die 27-Jährige macht dem smarten Junggesellen eine klare Ansage: „Für mich ist auch wichtig, dass nicht nur du die Entscheidung triffst, welche Heimat du kennlernen darfst, sondern, dass auch ich die Entscheidung für mich treffe: Bin ich jetzt mit dir schon so weit?“ Wie lautet die Antwort der selbstbewussten Wahl-Münchnerin auf diese Frage?

„Der Bachelor“ heute um 20:15 Uhr auf RTL und TVNOW.