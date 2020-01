„Bachelor“: Wer ist unter den Frauen das „schwarze Schaf“?

„Bachelor“ Sebastian Preuss knutscht in Woche 3 gleich zwei Frauen. Bei einem Einzeldate durfte sich bereits Jenny Jasmin über heiße Zungenspiele mit dem 29-jährigen freuen. Wer ist die zweite glückliche Auserwählte?

Zuerst dürfen sich Diana und Wioleta auf ein Date zu dritt freuen. Gemeinsam mit dem Bachelor besuchen sie den weltberühmten Cirque du Soleil. Alle drei können ihr artistisches Talent unter Beweis stellen – und dabei auf Tuchfühlung gehen. Eine der beiden Damen lädt der 29-Jährige im Anschluss zu bei einer exklusiven Vorstellung beim Dinner ein. Zum Abschied folgt der zweite Kuss der Woche .

Die dritte Nacht der Rosen

Vor der dritten Nacht der Rosen gibt sich Sebastian nachdenklich: „Natürlich bin ich ein bisschen aufgeregter als sonst, die Woche habe ich zwei Frauen geküsst. Trotzdem hat es mir echt gezeigt, dass Küssen mir eben den nächsten Schritt eröffnet – oder aber auch nicht.“ Was hat das zu bedeuten?

Die angespannte Stimmung zwischen den Frauen ist auch in der Nacht der Rosen deutlich zu spüren. Jenny T: „Es gibt in diesem Haus nun mal negativen Einfluss. Zwei gewisse Personen: Linda und Diana.“ Eine Situation, die ihr sehr nah geht. Am Strand bricht sie später in Tränen raus. Sebastian bemerkt sie und möchte wissen, was los ist. Darauf angesprochen, lässt die Tierpflegerin ihren Emotionen freien Lauf: „Es gibt halt Situationen im Haus, oder Menschen – damit komme ich nicht klar.“, eröffnet sie dem Junggesellen.

„Das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass es irgendwo ein schwarzes Schaf gibt in der Herde. Und ich bin echt gespannt, wer diese Person ist.“ Wird die 32-Jährige ihm alles erzählen? Und welche Konsequenzen wird Sebastian daraus ziehen?

„Der Bachelor“ heute um 20:15 Uhr auf RTL und auf TVNOW.