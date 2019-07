„Bachelorette“: Das passiert in der dritten Folge

Mittwoch, 31. Juli 2019 19:05 Uhr

Für Gerda Lewis steht als „Bachelorette“ eine neue Woche und vor allem eine Woche voller Überraschungen an. Für Die Bachelorette und ihre 14 Liebesanwärter ist die Achterbahnfahrt der Gefühle bereits in vollem Gange.

In der Männer-Villa ist die Stimmung zu Beginn der Woche gedrückt, alle warten sehnsüchtig auf ein Date mit ihrer Herzdame. Umso größer die Euphorie, als sich eine Flaschenpost von Gerda Lewis im Pool findet: „Hallo Jungs, heute will ich Meer sehen“, so die geheimnisvolle Einladung.

Am Ende dürfen sich Keno, Harald, Jonas, Florian und David über einen feucht-fröhlichen Trip auf einer Luxusyacht freuen. Trotz der anderen Männer um sie herum, nutzen Gerda und David die Gelegenheit für ausführliche Gespräche unter vier Augen. Der zurückhaltende 24-Jährige wagt sogar einen ersten Annäherungsversuch – mit Erfolg? Sein Eindruck dazu: „Da funkt es schon ein bisschen, glaube ich .“

Alex Hindersmann kommt

Am nächsten Tag wartet ein ganz besondere Blind Date auf die Bachelorette – dieses Mal wird SIE überrascht. Alexander Hindersmann stattet ihr einen unerwarteten Besuch in der Villa ab. Im vergangenen Jahr kämpfte er um das Herz von Bachelorette Nadine, erhielt am Ende auch die letzte Rose.

Die Beziehung scheiterte nach einigen Monaten, jetzt will er es nochmal wissen: „Dieses Mal haben die anderen Jungs ein bisschen Vorsprung, deswegen muss ich von Anfang an Gas geben!“ Gerda ist sichtlich überrascht, als Alex plötzlich vor ihr steht: „Ich war im ersten Moment richtig in Schockstarre“ – Wird sie Alex trotzdem eine Chance geben?

Weniger romantisch ist die Stimmung zu Beginn der 3. Nacht der Rosen, Gerda hat den Jungs etwas mitzuteilen: „Leider habe ich heute eine nicht so positive Nachricht erhalten. Und zwar soll einer von euch in einer festen Beziehung sein.“ Was hat es mit den Vorwürfen auf sich und welcher der Männer könnte tatsächlich ein falsches Spiel spielen?

Die daraufhin ohnehin schon gedrückte Stimmung scheint am Ende des Abends vollends zu kippen, als Serkan und Andreas heftig aneinandergeraten. Neuzugang Alex ist geschockt: „Dass es so eskaliert, hätte ich mir bei Weitem nicht vorstellen können“. Was trägt sich hier am späten Abend in der Männer-Villa noch zu?

„Die Bachelorette“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.