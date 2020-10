15.10.2020 22:34 Uhr

„Bachelorette“: Die hottesten Bodys der Kandidaten

Endlich ist es soweit, Melissa Damilia Dahm wird ab Mittwoch als "Bachelorette" Rosen verteilen, in der Hoffnung ihren Traumprinzen zu finden.

20 Kandidaten wollen das Herz von Melissa Damilia erobern und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Rassige Latinos, kühle Blondschöpfe oder verrückte Weltenbummler – RTL hat sich bei der Vorauswahl der Männer sichtlich Mühe gegeben. Es gibt aber auch einige Kandidaten, die sich optisch durchaus sehen lassen können. Das sind die hottesten Bodys!

Alex Gérard aus Berlin

„Wenn es um Dating geht, bin ich wie ein Späti in Berlin: immer offen“, so der Fremdsprachenkorrespondent. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck.

Das weiß der 31-jährige Alex und will deshalb bei der Bachelorette schon ab dem allerersten Moment punkten – und das nicht nur mit seiner langen Mähne und den gestählten Muskeln: „Ich werde mich zurecht machen und versuchen, mich auf optimalste Weise zu präsentieren. So kann man sehr vielversprechende Weichen stellen.“

Florian aus Köln

Florian ist Personaltrainer und Ernährungsberater aus Köln: „Es wäre langweilig, wenn 19 Loser neben mir stehen würden – Ich will schon ein bisschen kämpfen.“

Fitnessfanatiker, selbsternannte „Partymaschine“ und potentieller Romantiker – das ist Florian aus Köln. Wenn der 27-Jährige nicht gerade in seinem Job als Personaltrainer und Ernährungsberater seine Kunden zu Höchstleistungen motiviert, findet man ihn auf Partys, wo er gerne im Mittelpunkt steht.

Leander aus Aachen

Leander ist mit seinen 22 Jahren schon Geschäftsführer. Optisch müsste er genau Melissas Typ sein, doch da wäre ein Problem. Er ist ein guter Freund von ihrem Ex Richard Heinze.

Vor über zwei Jahren hat er während seines Biologiestudiums seine eigene Kosmetikfirma gegründet und ist auf diesen Schritt sehr stolz. Doch neben einer erfolgreichen Karriere nimmt bei dem Aachener privates Glück einen ebenso hohen Stellenwert ein. Deshalb möchte er sein Single-Dasein nach nunmehr zwei Jahren beenden und sucht eine Frau, mit der er sowohl den beruflichen Erfolg als auch private Stunden teilen kann.

Patrick aus München

Patrick ist Personal- und Fitnesstrainer aus München: „Die anderen Männer sind für mich keine Konkurrenz.“ Optisch ist er auf jeden Fall ein Sahneschnittchen.

Als Personaltrainer bringt er nicht nur seine Kunden zum Schwitzen, sondern arbeitet auch hart an seiner eigenen Fitness. Dieser Ehrgeiz wurde bereits belohnt: Patrick durfte seinen durchtrainierten Körper schon zwei Mal auf dem Cover der „Men’s Health“ präsentieren und hat sich damit einen großen Traum erfüllt.

Ioannis aus Viersen

Ioannis hat griechische Wurzeln und kennt vor allem Kreta in- und auswendig. Janni – so der Spitzname des Servicetechnikers – ist ein absoluter Gefühlsmensch und trägt sein Herz auf der Zunge. Er ist ehrlich, offen und direkt und genau das erwartet er auch von der Frau an seiner Seite.

Optisch dürfte er Melissa auf jeden Fall gefallen. Mal schauen, ob sie seinem griechischen Charme widerstehen kann…

„Die Bachelorette“ startet heute um 20:15 Uhr auf RTL.