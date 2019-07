„Bachelorette“: Ex-Gewinner Alex Hindersmann kommt als Nachrücker

Montag, 15. Juli 2019 08:54 Uhr

Im letzten Jahr bekam Alexander Hindersmann (30) die letzte Rose von „Bachelorette“ Nadine Klein (33). Das Paar war nach dem Finale noch wenige Wochen liiert, aber das Liebes-Aus kam, wenig überraschend, nach ein paar Monaten.

Nun will es Alexander Hindersmann noch einmal wissen und wird auch in diesem Jahr an der Kuppelsendung teilnehmen. Das gab es zuvor noch nie! Die diesjährige „Bachelorette“ Gerda Lewis (26) ist eine Spur blonder als Nadine und auch eine Prise unnatürlicher, ob das etwas für den ruhigen und schüchternen Alex ist?

So reagieren die anderen

Alex wird die bereits 20 bekannten Single-Boys als Nachrücker überraschen. Wie die wohl auf den Ex-Gewinner reagieren werden? Schließlich weiß er, wie man eine „Bachelorette“ erobert, auch wenn er anscheinend nicht weiß, wie man sie hält.

Eins sei gesagt, Alex wird die Männertruppe ganz schön aufmischen und nicht jeder wird begeistert sein über sein Kommen. Das Wichtigste wird jedoch sein, wie Gerda Lewis auf den Nachrücker reagiert. Der Trailer der neuen Staffel, die am 17. Juli beginnt, verspricht auf jeden Fall Drama und ganz viel Romantik.